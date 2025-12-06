Supruga i kćer Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom

Dok je Saša Matić raspjevao Arenu Zagreb, fotografi su u publici uhvatili njegove najvažnije dame, suprugu i kćer, koje su plijenile poglede oko sebe.

Sinoćnji koncert Saše Matića u rasprodanoj Areni Zagreb privukao je tisuće obožavatelja, ali i njegovu obitelj, koja ga je iz publike došla podržati na ovom velikom glazbenom spektaklu.

Dok je Matić na pozornici nizao hitove, njegove najvažnije dame – supruga Anđelija i kćer Tara – pažljivo su pratile svaki trenutak.

Supruga Saše Matića - 5 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Supruga Saše Matića - 2 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Njegova kćer, koja je bila u društvu prijatelja i obitelji, ubrzo je privukla veliku pozornost prisutnih. Zanosna, elegantna i nenametljivo dotjerana, isticala se prirodnom ljepotom i karizmom koju su mnogi u publici odmah primijetili.

Kćer Saše Matića Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Kćer Saše Matića Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Kćer Saše Matića Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Inače, Tara je u rujnu proslavila 18. rođendan, a tata joj je tim povodom priredio feštu za pamćenje. Gosti su bili najveće zvijezde estrade, a dio atmosfere pogledajte OVDJE.

Saša Matić s obitelji Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Osim Tare, Saša i Anđelija imaju još jednu kćer Aleksandru.

Inače, Saši je kao gost u Areni Zagreb došao mladi Slavonac koji je trenutno najveća zvijezda regije, Jakov Jozinović.

Saša Matić i Jakov Jozinović u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša Matić i Jakov Jozinović u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša Matić i Jakov Jozinović u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Kako je Jakov otpjevao Sašin hit ''Nađi novu ljubav'' poslušajte OVDJE.

Što mu je Saša obećao, pogledajte OVDJE.

