Njezina hrabrost oduševila je svijet: Tko je mlada glumica koja je u "Zlici" ispisala filmsku povijest?

Marissa Bode došla je u centar pozornosti zbog uloge Nessarose u filmskoj franšizi "Zlica".

Ovih dana u kina je stigao film "Zlica: Zauvijek", koji je već ostvario gotovo 400 milijuna dolara zarade. Slobodno zamišljanje klasične priče "Čarobnjak iz Oza" se bazira na odnosu Elphabe, kasnije poznate kao Zle vještice s istoka i Glinde, poznate i kao Glinde Dobre, no prema mjuziklu i seriji veliku ulogu je imala Elphabina sestra Nessarose, poznata i kao Zla vještica sa zapada.

Ulogu ovog važnog lika dobila je Marissa Bode, koja je postala nova senzacija Hollywooda, ne samo zbog uloge u "Zlici", već i zbog životne priče koja prerasta filmske scenarije. Njena karijera, ali i put prema njoj, obilježeni su iznimnom hrabrošću, borbom i talentom koji nije moglo zaustaviti ni ono najgore.

Marissa je rođena 28. kolovoza 2000. u Wisconsinu, a njezino djetinjstvo izgledalo je sasvim uobičajeno sve dok se u dobi od 11 godina nije dogodila prometna nesreća koja je zauvijek promijenila njezin život. Automobil u kojem se nalazila s obitelji doživio je tešku nesreću, a Marissa je pretrpjela ozljede kralježnice koje su rezultirale trajnom paralizom nogu.

Od tog trenutka, život je morala učiti ispočetka: od fizičke rehabilitacije do emocionalne borbe s činjenicom da će ostatak života provesti u invalidskim kolicima. No, kako je više puta istaknula u intervjuima, upravo ju je ta borba izgradila.

Unatoč svim preprekama, Marissa je još kao tinejdžerica otkrila ljubav prema glumi. Kazalište joj je postalo prostor u kojem je mogla postojati bez ograničenja – publika nije vidjela njezina invalidska kolica, nego emociju i snagu kojom osvaja pozornicu.

Diplomirala je izvedbene umjetnosti i ubrzo počela nizati zapažene kazališne uloge u regionalnim produkcijama diljem SAD-a. Kritičari su je hvalili zbog izuzetne autentičnosti, topline i prirodnog dara za interpretaciju kompleksnih likova.

Hollywood je Marissu upoznao kada je pozvana na audiciju za filmsku adaptaciju legendarnog brodvejskog mjuzikla "Zlica". Redateljima je bilo ključno pronaći glumicu koja posjeduje istu vrstu ranjivosti i snage koju ima lik koji tumači i Marissa ih je očarala.

U filmu glumi Nessarose, sestru Elphabe, koja je i u originalnoj verziji prikazana kao djevojka koja koristi invalidska kolica. Marissa je tako postala prva glumica s invaliditetom koja je u Wickedu igrala Nessarose, ne samo na filmu, nego i u bilo kojoj profesionalnoj produkciji.

"Jako mi je drago što mi je "Zlica" dala priliku da pojačam glasove osoba s invaliditetom koristeći platformu koju imam, kao i da ohrabrim druge da ne samo progovore, nego i moje vršnjake bez invaliditeta da nam pomognu, jer to ne možemo sami", ispričala je Bode za Teen Vogue. "Nažalost, zajednica osoba s invaliditetom često je jedna od onih koje se zanemaruju ili potpuno izostavljaju iz razgovora kada je riječ o borbi za naša prava."

Marissa rijetko govori o privatnom životu, no posljednje dvije godine je s partnericom Lauren Brooks, koja je također u invalidskim kolicima.

Danas je Marissa Bode jedna od najvažnijih mladih glumica koja otvara vrata inkluzivnosti u Hollywoodu. Njezina priča predstavlja nadu svima koji se bore s teškim životnim okolnostima – dokaz da talent i upornost mogu pobijediti najveće prepreke.

