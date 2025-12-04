Pretraži
Dobila priliku

Njezina hrabrost oduševila je svijet: Tko je mlada glumica koja je u "Zlici" ispisala filmsku povijest?

Piše E.G., Danas @ 07:30 Zanimljivosti komentari
Marissa Bode - 3 Marissa Bode - 3 Foto: Profimedia

Marissa Bode došla je u centar pozornosti zbog uloge Nessarose u filmskoj franšizi "Zlica".

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Priča o Marissi Bode iz filma "Zlica"
Dobila priliku
Njezina hrabrost oduševila je svijet: Tko je mlada glumica koja je u "Zlici" ispisala filmsku povijest?
Tko je Jelena Gavrilović?
Vrlo uspješna
Tko je glumica koju zovu srpskom Elsom? U posljednjoj ulozi pred kamerama se pojavila gola
Brade su pale, a emocije rasle: U Splitu je Klapa Šufit spojila humanost i dalmatinsku pismu ali i ispisala priču o hrabrosti i zajedništvu
hvalevrijedno
Brade su pale, a emocije rasle: Klapa Šufit spojila humanost i dalmatinsku pismu
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
naša velika zvijezda!
Kakvo iznenađenje! Saši Matiću se u Areni Zagreb pridružio gost kojeg nitko nije očekivao
Kolinda Grabar-Kitarović sa suprugom Jakovom prisustvovala je otvorenju Zlatne piruete u Zagrebu
važan povod
Kolinda i Jakov Kitarović u rijetkom zajedničkom izlasku koji je razveselio njihov kćer
Šime Elez se ošišao
kako vam se čini?
Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
naša velika zvijezda!
Kakvo iznenađenje! Saši Matiću se u Areni Zagreb pridružio gost kojeg nitko nije očekivao
Aleksandra Milinković Dadić čeka prvo dijete s trenerom Vatrenih Marinom Dadićem
baš divno!
Hrvatska voditeljica i kondicijski trener Vatrenih čekaju prvo dijete: ''Level up!''
Martina Tomčić Moskaljov oduševila pratitelje na Instagramu izdanjem u zelenoj haljini
''Predivna žena''
Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Marko Žižić deložiran iz stana, tvrdi: "Kad su otkupili dug, on je duplo narastao"
Najavio pravnu borbu
Nekad uspješni poduzetnik, danas deložiran iz stana: "Sve su mi oduzeli. Dug je najedanput narastao"
Izvučen je Eurojackpot! Evo gdje ide milijunski dobitak
Sretni listić
Izvučen je Eurojackpot! Evo gdje ide milijunski dobitak
Užas na istoku Hrvatske! U rijeci pronađeno tijelo
Policija na terenu
Užas na istoku Hrvatske! U rijeci pronađeno tijelo
show
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
naša velika zvijezda!
Kakvo iznenađenje! Saši Matiću se u Areni Zagreb pridružio gost kojeg nitko nije očekivao
Melania uz Donalda Trumpa privukla pozornost na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo
uvijek elegantna!
Izdanje Melanije Trump na ždrijebu stavilo je čak i američkog predsjednika u drugi plan!
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
zdravlje
Stručnjaci otkrivaju: Ove 3 navike nakon 19 sati smanjuju upalu u tijelu!
Stalno ste umorni i natečeni?
Stručnjaci otkrivaju: Ove 3 navike nakon 19 sati smanjuju upalu u tijelu!
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Tri puta više smrtnih slučajeva od raka pluća moglo bi se spriječiti ovim jednostavnim korakom!
Alarmantni rezultati nove studije
Tri puta više smrtnih slučajeva od raka pluća moglo bi se spriječiti ovim jednostavnim korakom!
zabava
Pametnim rješenjem uspjeli obraniti jelku od mačke, pogledajte genijalnu ideju!
Wow!
Pametnim rješenjem uspjeli obraniti jelku od mačke, pogledajte genijalnu ideju!
Gospođa prozvana kradljivcem stoljeća! Pogledajte kako je sakrila paket
Impresivno!
Gospođa prozvana kradljivcem stoljeća! Pogledajte kako je sakrila paket
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
NASA-ina studija upozorava: Gotovo sve fotografije koje dobivamo sa svemirskih teleskopa su - zagađene
Sve veći problem
NASA-ina studija upozorava: Gotovo sve fotografije koje dobivamo sa svemirskih teleskopa su - zagađene
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Evo i zašto
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
sport
Izbornik Engleske odmah nakon ždrijeba prišao Daliću i pokazao što misli o Vatrenima
dalić otkrio
Izbornik Engleske odmah nakon ždrijeba prišao Daliću i pokazao što iskreno misli o Vatrenima
Ždrijeb Svjetskog prvenstva: Hrvatska otvara grupu L s Engleskom 17. lipnja!
ŠTO KAŽETE NA GRUPU?
Ždrijeb Svjetskog prvenstva: Hrvatska otvara grupu L s Engleskom 17. lipnja!
Hrvatsku nakon Engleske čeka najduža pauza u povijesti na Svjetskom prvenstvu
OVO JE NEVIĐENO
Raspored: Hrvatska će se načekati da krene na SP-u, a onda nakon Engleske nova duža stanka
tv
MasterChef: Platinasta kartica večeras je na meti troje izazivača koji će kuhati po nepotpunim receptima!
ČITANJE IZMEĐU REDAKA
Platinasta kartica večeras je na meti troje izazivača koji će kuhati po nepotpunim receptima!
Skrivena sudbina: Prisjetite se TOP 5 trenutaka napete turske serije "Skrivena sudbina"!
SKRIVENA SUDBINA
Prisjetite se TOP 5 trenutaka napete turske serije "Skrivena sudbina"!
U dobru i zlu: Večeras u seriji "U dobru i zlu": Presuda koja će promijeniti sve
U DOBRU I ZLU
Večeras u seriji "U dobru i zlu": Presuda koja će promijeniti sve
putovanja
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Pitanja iz opće kulture koja će vam razgibati pamćenje
Idila u Gorskom kotaru: Najljepši planinarski dom u Hrvatskoj
Nestvarno!
Idila u Gorskom kotaru: Planinarski dom kakav ćete teško naći bilo gdje u svijetu
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
lifestyle
Ana Maslać Plenković u crnom izdanju kod Pape Lava XIV
Elegantno izdanje
Pogledajte elegantnu kombinaciju Ane Maslać Plenković za posjet Papi
Efektne čizme s visokom potpeticom iz ponude trgovina
MALO SJALA I GLAMURA
Ma, predobre! 12 čizama koje bismo voljeli dobiti od sv. Nikole
Recept za linzer pitu
Jednostavno je
Linzer-pita je naš favorit ovog Božića, spremile smo je za 15 minuta
sve
Izbornik Engleske odmah nakon ždrijeba prišao Daliću i pokazao što misli o Vatrenima
dalić otkrio
Izbornik Engleske odmah nakon ždrijeba prišao Daliću i pokazao što iskreno misli o Vatrenima
Ždrijeb Svjetskog prvenstva: Hrvatska otvara grupu L s Engleskom 17. lipnja!
ŠTO KAŽETE NA GRUPU?
Ždrijeb Svjetskog prvenstva: Hrvatska otvara grupu L s Engleskom 17. lipnja!
Hrvatsku nakon Engleske čeka najduža pauza u povijesti na Svjetskom prvenstvu
OVO JE NEVIĐENO
Raspored: Hrvatska će se načekati da krene na SP-u, a onda nakon Engleske nova duža stanka
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene