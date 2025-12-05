Kakvo iznenađenje! Saši Matiću se u Areni Zagreb pridružio gost kojeg nitko nije očekivao

Saša Matić rasplamsao je Arenu Zagreb, a vrhunac večeri bio je izlazak mladog Jakova Jozinovića na pozornicu, čiji je dolazak izazvao ovacije publike, a Saša mu je tom prilikom obećao napisati pjesmu.

Velika koncertna noć u Areni Zagreb okupila je tisuće fanova, a zvijezda večeri bio je Saša Matić, koji je izveo svoje najveće hitove uz raskošnu produkciju, svjetlosne efekte i punu dvoranu ljudi željnih glazbe, emocija i zajedničkog pjevanja.

No, publiku je posebno razveselio gost iznenađenja, a u pitanju je mladi pjevač Jakov Jozinović - novo, uzbudljivo ime domaće glazbene scene. Svojim prepoznatljivim glasom pred publikom je otpjevao "Oliveru" i "Nađi novu ljubav".

Čim je zakoračio na scenu, publika je eruptirala te je nastao pravi vrisak oduševljenja koji je potvrdio njegovu popularnost među mlađom publikom.

Saša je Jakova predstavio s posebnim ponosom te mu je na sceni, pred svima, obećao da će mu napisati pjesmu.

"Vi ste mi svjedoci, obećajem", rekao je Saša pred prepunom Arenom.

Njih dvojica zajedno su rasplamsala atmosferu, a Jakov je donio svjež val energije i pokazao zašto se smatra budućom nadom glazbe.

