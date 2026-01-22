Povijest je ispisana: O čemu govori film koji je osvojio čak 16 nominacija za Oscara?

Hollywood rijetko svjedoči ovakvom trenutku – ''Sinners'' je film koji je srušio sve rekorde, pomaknuo granice žanra i ušao u povijest s najviše Oscar-nominacija ikad.

Rijetko se događa da jedan film ujedini kritiku, publiku i nagrade na način na koji je to uspio ''Sinners''. Novi film Ryana Cooglera ne samo da je postao jedan od najiščekivanijih i najkomentiranijih naslova godine, već je zauvijek promijenio pravila igre – osvojivši rekordnih 16 nominacija za nagradu Oscar, najviše u povijesti Akademije.

Od trenutka kada je stigao u kina, Sinners je jasno dao do znanja da se ne radi o običnom hororu, već o ambicioznom filmskom spektaklu koji spaja povijesnu dramu, društvenu kritiku i nadnaravne elemente u jedinstveno, snažno iskustvo.

Radnja filma smještena je u Mississippi 1930-ih godina, u razdoblje obilježeno rasnom segregacijom, nasiljem i dubokim društvenim podjelama. U središtu priče su identični blizanci Elijah Smoke i Elias Stack Moore, koji se nakon godina provedenih u Chicagu vraćaju u rodni grad s nadom da će započeti novi život.

Njihova vizija je otvoriti juke joint, glazbeni klub koji bi trebao biti utočište, mjesto slobode i zajedništva za lokalnu crnačku zajednicu. No povratak kući ubrzo se pretvara u noćnu moru — grad krije zlokobnu, nadnaravnu prijetnju, dok se stvarni povijesni horori poput rasnog nasilja i Ku Klux Klana isprepliću s elementima vampirskog mita.

Sinners tako koristi horor kao moćnu metaforu, istražujući teme grijeha, identiteta, traume i borbe za dostojanstvo, što ga izdvaja od klasičnih žanrovskih filmova.

Na čelu impresivne glumačke postave nalazi se Michael B. Jordan, koji u filmu tumači dvostruku ulogu blizanaca. Kritičari se slažu da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih i najboljih izvedbi njegove karijere, koja mu je donijela i nominaciju za Oscara.

Uz njega, film nosi snažan ansambl: Hailee Steinfeld u ulozi Mary, donosi emocionalnu složenost i snažnu prisutnost, Jack O’Connell kao Remmick unosi prijeteću energiju i nemir, Wunmi Mosaku kao Annie daje filmu toplinu, ali i bolnu realnost vremena u kojem se radnja odvija, Delroy Lindo, legendarni glumac, briljira kao Delta Slim — uloga koja mu je u 73. godini donijela prvu Oscar-nominaciju u karijeri, što je posebno emotivan trenutak ove sezone nagrada.

Svaki sporedni lik dodatno obogaćuje priču i stvara osjećaj zajednice koja se bori protiv sila većih od sebe.

Na 98. dodjeli nagrada Akademije, Sinners je ostvario nešto što se do sada činilo nemogućim — 16 Oscar-nominacija, čime je nadmašio dosadašnje rekorde filmova poput ''Titanica'', ''All About Eve'' i ''La La Land''.

Film je nominiran u gotovo svim ključnim kategorijama, uključujući: Najbolji film, Najboljeg redatelja (Ryan Coogler), Najboljeg glavnog glumca (Michael B. Jordan) te niz glumačkih i tehničkih kategorija.

Ovakav uspjeh potvrdio je ''Sinners'' kao najvažniji filmski naslov godine i jednog od najozbiljnijih kandidata za osvajanje velikog broja kipića.

