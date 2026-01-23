Tragična figura: Bila je ikona jedne ere, ali i simbol njegove mračne strane

Ashley Massaro zauzela je posebno mjesto u povijesti profesionalnog hrvanja, no njezina tragična smrt postavila je pitanje cijene slave.

Žensko profesionalno hrvanje posljednjih 20 godina proživljava pravu renesansu i povećanje interesa publike. Zvijezde poput Becky Lynch, Rhee Ripley, Bayley, Charlotte Flair, Naomi, AJ Lee, Paige, Natalye, sestara Nikki i Brie Belle i mnogih drugih učinili su ovaj miks sporta i televizijskog spektakla toliko primamljivih da su svi datumi europske turneje uoči Royal Rumblea rasprodani u rekordnom vremenu.

No, prije nove generacije koja trenutno vlada, pozornost su zauzimale ratnice koje je utrle put, a nisu vidjele da se danas rasprodaju stadioni samo za žene. Ime Ashley Massaro zauzima posebno mjesto u povijesti profesionalnog hrvanja, ali i u širem kontekstu rasprava o zlostavljanju, zataškavanju i cijeni slave.

Iako je bila poznata po karizmi, ljepoti i energiji u WWE-u, njezin život izvan ringa bio je obilježen teškim traumama koje su, prema tvrdnjama njezine obitelji i bliskih ljudi, ostavile duboke posljedice.

Ashley Marie Massaro rođena je 26. svibnja 1979. u New Yorku. Odrasla je u radničkoj obitelji, a kao mlada suočavala se s brojnim izazovima, uključujući nestabilno obiteljsko okruženje. Prije nego što je ušla u svijet profesionalnog hrvanja, radila je kao frizerka i model, a bavila se i bodybuildingom te fitnesom, što joj je kasnije otvorilo vrata WWE-a.

Massaro je ušla u svijet profesionalnog hrvanja 2005. godine, kada je pobijedila u WWE-ovu reality showu "Raw Diva Search". Pobjeda joj je donijela ugovor s WWE-om i trenutačnu popularnost među publikom. Brzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica ženske divizije tog vremena, poznata po svom punk-rock imidžu i energičnom nastupu.

Tijekom WWE karijere nastupala je u brendovima Raw i SmackDown, a publika je pamti po rivalstvima s tadašnjim zvijezdama poput Trish Stratus, Meline, Victorije, Mickie James i Beth Phoenix. Iako nikada nije osvojila naslov ženske prvakinje, bila je redovito prisutna u važnim mečevima i storylinima te je bila iznimno popularna među fanovima, do te mjere da je imala naslovnicu u Playboyju.

Jedan od njezinih najpoznatijih nastupa bio je "WWE Women’s Championship match" protiv Meline, kao i sudjelovanje na velikim pay-per-view događajima, uključujući WrestleManiju 23, gdje je bila dio ženskog meča koji je obilježio jednu eru WWE-a.

Nakon završetka karijere, Massaro je sudjelovala je u tužbi bivših WWE hrvača protiv WWE-a, u kojoj je iznijela teške optužbe. U prisežnoj izjavi tvrdila je da je silovana tijekom WWE-ove turneje u Kuvajtu početkom 2000-ih. Prema njezinim navodima, nakon što je prijavila incident, rečeno joj je da šuti kako ne bi došlo do problema s vojskom i međunarodnim odnosima.

Tvrdila je da je tadašnje vodstvo WWE-a, uključujući Vincea McMahona, sudjelovalo u zataškavanju slučaja, te da joj nije pružena adekvatna medicinska ni psihološka pomoć. WWE je te tvrdnje odbacio, no njezina izjava ostala je dio sudske dokumentacije i izazvala snažne reakcije javnosti.

Nakon odlaska iz WWE-a, Ashley se povukla iz javnosti. Borila se s fizičkim ozljedama, depresijom i posljedicama trauma, a povremeno je javno govorila o mentalnim teškoćama. Njezini prijatelji kasnije su isticali da je nosila teret koji je rijetko tko mogao vidjeti izvana.

Ashley Massaro preminula je 16. svibnja 2019. samo deset dana uoči 40. rođendana, ostavivši iza sebe kćer. Njezina smrt proglašena je samoubojstvom, a vijest je potresla svijet profesionalnog hrvanja. Nakon njezine smrti, mnogi kolege i fanovi ponovno su otvorili pitanja o odgovornosti industrije, mentalnom zdravlju sportaša i zaštiti onih koji progovore o zlostavljanju.

Iako je njezina karijera bila relativno kratka, Ashley Massaro ostavila je snažan trag, ne samo kao WWE diva, već i kao simbol upozorenja na mračnu stranu industrije zabave. Njezina priča i danas se spominje u raspravama o potrebi većeg nadzora, odgovornosti i brige za mentalno zdravlje sportaša.

