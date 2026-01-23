Poslije 25 godina opet se našla među nominiranima za najprestižniju filmsku nagradu

Kate Hudson nakon 25 godina ponovno je nominirana za Oscara, čime je pokazala da i zvijezda romantičnih komedija može biti uspješna u drugim žanrovima.

U četvrtak 22. siječnja objavljene su nominacije za 98. dodjelu prestižne nagrade Oscar, koja će se ove godine održati u noći s 15. na 16. ožujka. Mnogi kritičari koji prate filmsku i televizijsku industriju bili su iznenađeni da se među nominiranima nakon 25 godina ponovno našla Kate Hudson, za ulogu u filmu "Song Sung Blue".

Njezino ime je jedno od onih koje se već desetljećima povezuje s Hollywoodom, romantičnim komedijama i zaraznim osmijehom, no njezina karijera daleko je više od poznatog prezimena i šarma. Iako je odrasla okružena slavom, Hudson je svoj uspjeh izgradila samostalno uz talent, upornost i niz uloga koje su je obilježile kao jednu od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije.

Rođena je 19. travnja 1979. u Los Angelesu. Njezina majka je legendarna glumica Goldie Hawn, dok joj je biološki otac glazbenik Bill Hudson, član grupe The Hudson Brothers, no ključnu očinsku ulogu u njezinu životu imao je glumac Kurt Russell, dugogodišnji partner njezine majke, kojeg Kate smatra pravim ocem.

Odrastanje u umjetničkoj obitelji značilo je da su film, glazba i kazalište bili dio svakodnevice, no Kate je rano odlučila da želi uspjeti sama – bez oslanjanja na obiteljsko ime. Nakon srednje škole upisala je glumačke tečajeve i odbila fakultet kako bi se u potpunosti posvetila glumi.

Prve manje uloge došle su krajem 1990-ih, ali pravi proboj dogodio se 2000. godine s filmom "Almost Famous" Camerona Crowea. Uloga živopisne i karizmatične Penny Lane donijela joj je nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu, njezinu prvu i dosad jedinu, te Zlatni globus, čime je Kate Hudson ušla u sam vrh mladih holivudskih zvijezda.

Nakon oskarovskog uspjeha uslijedio je niz iznimno popularnih filmova koji su je učvrstili kao kraljicu romantičnih komedija. Među najpoznatijima su "How to Lose a Guy in 10 Days", "Bride Wars", "Fool’s Gold", "Something Borrowed" i "Raising Helen", a istovremeno je pokazala i širinu kroz ozbiljnije projekte poput "The Skeleton Key", "Nine", "Deepwater Horizon" i "Glass Onion: A Knives Out Mystery", gdje je dobila pohvale za zreliju i kompleksniju glumačku transformaciju.

Osim filma, Hudson se posljednjih godina okrenula i televiziji te glazbi. Serija "Glee" donijela joj je novu publiku, a 2024. izdala je i vlastiti glazbeni album, potvrđujući da umjetnost za nju nema granica.

Katein privatni život često je bio tema medija. Bila je u braku s glazbenikom Chrisom Robinsonom, s kojim ima sina Rydera. Slijedile su veze s Mattom Bellamyjem iz grupe Muse, s kojim ima sina Binghama, te s Dannyjem Fujikawom, s kojim je dobila kćer Rani Rose. Fujikawa joj je danas zaručnik, a Kate često ističe kako je s godinama naučila što znači emocionalna stabilnost.

Danas je Kate Hudson uspješna glumica, poduzetnica (suosnivačica brenda Fabletics), majka troje djece i umjetnica koja se ne boji promjena. Iako je odrasla u sjeni slavnih roditelja, njezina karijera jasno pokazuje da je mjesto u Hollywoodu zaslužila – vlastitim radom, talentom i dugovječnošću. Iako je započela kao kći Goldie Hawn, odavno je postala zvijezda za sebe.

