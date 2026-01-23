Tko je samozatajna snaha Jadranke Kosor? U javnosti je snimljena samo dva puta!

Na promociji knjige Jadranke Kosor pojavili su se i članovi njezine obitelji – sin Lovro, snaha Matea i unuk Ezra.

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u Zagrebu je predstavila svoju novu knjigu ''Žene koje mašu rukama'', a promocija je privukla brojne uzvanike iz javnog, političkog i kulturnog života.

Pažnju je privukao i prvi red u kojem su Kosor podržali njezin sin Lovro Škopljanac, snaha Matea i unuk Ezra, a osmijehe nisu skidali s lica.

Promocija knjige Jadranke Kosor - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa otkrila što misli o viralnom receptu za cheesecake s interneta

A tko je samozatajna snaha bivše premijerke?

Sin, unuk i snaha Jadranke Kosor - 4 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Sin Lovro i unuk Ezra Jadranke Kosor Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Naime, Jadranka Koros, svoje jedino dijete, sina Lovru, dobila je 1994. godine. Njegov je otac sportski novinar Ivo Škopljanac, koji je preminuo 2013. nakon kratke i teške bolesti.

Promocija knjige Jadranke Kosor - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Trumpu je Melania za oko zapela dok je bio na spoju s drugom, nije mu odmah dala svoj broj

U listopadu 2015. godine Lovro se vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Mateom, s kojom je dobio i sinčića, a nju su fotografi sve do sada, snimili samo jednom, a to je bilo tijekom zajedničke šetnje zagrebačkom špicom.

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom i snahom Mateom - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Jadranka je jednom prilikom otkrila da se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju sama odgajala baka.

Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 25 25 25 25 25

Inače, Lovro je ugledan član akademske zajednice. Doktorirao je prije svoje 30. godine i radi na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a objavio je i vlastitu knjigu.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tragična figura: Bila je ikona jedne ere, ali i simbol njegove mračne strane

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Tko su bolje polovice hrvatskih vaterpolista? Neke od njih itekako se mogu pohvaliti zavidnim diplomama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?