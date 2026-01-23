Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?

Njezin glas desetljećima je donosio utjehu milijunima, a danas iza legende stoji majka koja je u samo pola godine doživjela nezamisliv gubitak.

Libanonska pjevačica Fairuz jedno je od najvećih imena arapske glazbe, žena čiji je glas desetljećima bio simbol nade, ljepote i zajedništva. No iza legendarne karijere krije se duboko tragična životna priča, koja je posljednjih mjeseci ponovno potresla javnost – Fairuz je u razmaku od svega pola godine izgubila dva sina.

Fairuz, pravim imenom Nouhad Haddad, rođena je 1934. godine u Bejrutu. Karijeru je započela 1950-ih, a ubrzo je postala najvoljenija pjevačica Libanona i jedna od najutjecajnijih umjetnica Bliskog istoka. Često su je nazivali ''Pticom Istoka'' i ''Glasom Libanona''.

Fairuz - 8 Foto: Profimedia

Zanimljivo je da potječe iz kršćanske obitelji – majka joj je pripadala Sirijskoj orijentalnoj pravoslavnoj crkvi, dok joj je otac bio maronit (istočna katolička crkva). Imala je četvero djece s poznatim skladateljem i producentom Assijem Rahbanijem, za kojeg se udala 1955. u Grčkoj pravoslavnoj crkvi.

Surađivala je s legendarnom braćom Rahbani, snimila više od 800 pjesama i nastupala na najvećim svjetskim pozornicama, od Pariza do New Yorka. Za vrijeme libanonskog građanskog rata odbila je stati na bilo čiju stranu, zbog čega je postala simbol jedinstva nacije.

Unatoč svjetskoj slavi, Fairuz je oduvijek živjela povučeno, daleko od medija, a privatni život obilježile su joj teške tragedije.

Fairuz - 4 Foto: Profimedia

U posljednjih šest mjeseci Fairuz je izgubila dva sina, što je izazvalo val tuge diljem Libanona i arapskog svijeta.

Njezin najstariji sin Ziad Rahbani, poznati skladatelj, glazbenik i dramski pisac, bio je jedna od najvažnijih figura moderne libanonske kulture. Njegova smrt duboko je potresla javnost, a Fairuz se tada rijetko pojavila u javnosti, prvi put nakon dugog niza godina, kako bi se oprostila od sina.

"Ovo je bolan, pretežak gubitak za uglednu obitelj koja je Libanonu i svijetu ostavila neprocjenjivo umjetničko nasljeđe", izjavio je ministar.

Fairuz - 5 Foto: Profimedia

Fairuz - 9 Foto: Profimedia

Samo nekoliko mjeseci kasnije preminuo je i njezin drugi sin Hali Rahbani, koji je od djetinjstva imao ozbiljne zdravstvene probleme. Naime, bolovao je od meningitisa te je cijeli život proveo u kolicima. Fairuz se godinama brinula o njemu, daleko od očiju javnosti, što ovu tragediju čini još bolnijom.

Fairuz - 2 Foto: Profimedia

Fairuz - 1 Foto: Profimedia

Zbog ove tragedije, Fairuzini sunarodnjaci strahuju za njeno zdravlje, obzirom da ima već 90 godina.

Fairuz - 3 Foto: Profimedia

Ovo, nažalost, nisu jedini gubici koje je Fairuz doživjela. 1986. godine preminuo joj je suprug, a krajem 1980-ih izgubila je i kćer Layal, a danas joj je ostala samo jedna kći, Rima, koja se također rijetko pojavljuje u javnosti, a poznato je da ima 61 godinu i bavi se umjetnošću.

Fairuz - 7 Foto: Profimedia

Unatoč svim osobnim tragedijama, Fairuz je za mnoge ostala glas koji tješi, simbol dostojanstva i tihe snage. Njezine pjesme i danas se u Libanonu slušaju svako jutro, kao ritual, podsjetnik na ljepotu i postojanost usred boli.

Fairuz - 6 Foto: Profimedia

