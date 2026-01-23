Pobjednica MasterChefa otkrila što misli o viralnom receptu za cheesecake s interneta

Društvene mreže posljednjih su dana preplavljene jednim desertom, a na taj trend duhovito je reagirala i pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj.

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj još je jednom pokazala da osim kulinarskog znanja ima i odličan smisao za humor. Ovoga puta našalila se na račun sveprisutnih recepata za jedan od trenutno najpopularnijih deserata na svijetu – viralni japanski cheesecake.

Na svom profilu Endrina je objavila video u kojem, očito preplavljena trendom koji je zavladao društvenim mrežama, demonstrativno napušta stan, uz poruku koja je nasmijala mnoge:

''Ako vidim još jednu recenziju ili recept za viralni japanski cheesecake…''.

''Ali majke mi, cijeli život jedem kekse s jogurtom'', ''Ja sam izgleda jedina kojoj se to ne sviđa'', ''Ovo je najpametnije što sam vidjela ovih dana'', ''A ono što se zove ''recept'' su obični jogurt i keksi'', ''Jao Endrina, kužim, kakav hype bezveze'', podržali su je pratitelji u komentarima.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Inače, riječ je o keksima koji se natrgaju u grčki jogurt te ostave da u frižideru odstoje par sati. Nakon što keksi omekšaju, desert se može jesti.

Iako je riječ o šali, Endrina je još jednom potvrdila zašto je publika voli: iskrena, duhovita i uvijek u koraku s onim što se događa na društvenim mrežama.

Nedavno se našalila i sa snijegom koji je napadao u Hrvatskoj. Što je objavila pogledajte OVDJE.

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

