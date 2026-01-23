Pretraži
najveća podrška

Koga ljubi nova senzacija naše rukometne reprezentacije? Iza ove dame kriju se uspješni projekti

Piše H.L., Danas @ 19:11 Zanimljivosti komentari
Dino Slavić, Lea Radošević Dino Slavić, Lea Radošević Foto: Instagram

Srce novog rukometnog vratara u hrvatskoj reprezentaciji zauzeto je, a ljubi uspješnu magistricu nutricionizma.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je partnerice hrvatskog rukometara Dine Slavića?
najveća podrška
Koga ljubi nova senzacija naše rukometne reprezentacije? Iza ove dame kriju se uspješni projekti
Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić sasvim osobno: 'Ne volim ništa lažno, usiljeno'
tko je zapravo matea dorčić?
Drugo lice zamjenice splitskog gradonačelnika: Tko joj je najveća potpora i je li njezino srce i dalje slobodno?
Marin Šipić je postao otac
poznat spol i ime bebe
Naš rukometaš postao je otac! Lijepe vijesti o prinovi razotkrio je njegov suigrač
Boris Rogoznica pokazao što ga je posebno oduševilo u Tajlandu
objavio je fotke
Boris Rogoznica pokazao prizore koji su ga oborili s nogu na egzotičnoj avanturi
Ivančica Pahor nakon priznanja da se bori s karcinomom podijela dirljivu objavu na Instagramu
''Ta gesta govori sve...''
Objava Ivančice Pahor nakon priznanja o borbi s karcinomom tjera suze na oči
Maja Šuput podijelila veliku galeriju fotografija s Balija
velika fotogalerija
Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!
Kako izgleda soba na brodu u kojoj spava Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici?
na brodu
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši
Nika Turković čestitala rođendan Zoranu Zarubici, koji uskoro nastupa u Areni Zagreb
dugo su skrivali vezu
Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!
Nina Badrić zapjevala u restoranu na Karibima
''ah, ta slava''
Nina Badrić pjevala pred prepunim restoranom na Karibima: ''Eno one koja...''
Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na vjenčanju sina?
saga se nastavlja
Progovorio DJ sa svadbe: Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na sinovu vjenčanju?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Brojni građani pali na ledu i ozlijedili se, KBC pun pacijenata! Prevnuo se i stroj za posipanje soli: "Ne izlazite iz domova"
opasni uvjeti
FOTO Kaos u Slavoniji, KBC pun pacijenata! Prevrnuo se stroj za posipanje soli: "Ne izlazite iz domova"
PROVJERENO Izgubila kćer, a ostala bez grijanja i tople vode: Majka se više od godinu dana bori s institucijama
Donosi Provjereno
Majku dočekao prizor iz najgore noćne more: "Podigla sam joj glavu, primila sam je, izvadila sam je sama iz kade"
PROVJERENO Djetetu odbili državljanstvo jer ga je rodila surogat majka. Ustavni sud tvrdi - povrijeđena su mu prava
Donosi Provjereno
Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
show
Nina Badrić zapjevala u restoranu na Karibima
''ah, ta slava''
Nina Badrić pjevala pred prepunim restoranom na Karibima: ''Eno one koja...''
Maja Šuput podijelila veliku galeriju fotografija s Balija
velika fotogalerija
Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!
Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na vjenčanju sina?
saga se nastavlja
Progovorio DJ sa svadbe: Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na sinovu vjenčanju?
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Dobro pogledajte
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Wow!
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Iznenađenje!
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
tech
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Stručnjak objašnjava
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Ponovno kruži stara prijevara na Facebooku: Nemojte nasjesti na ovu ponudu, te opcije - NEMA
Što napraviti ako ste kliknuli?
Ponovno kruži stara prijevara na Facebooku: Nemojte nasjesti na ovu ponudu, te opcije - NEMA
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Mnogi će je koristiti
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
sport
Strašna Hrvatska srušila jaki Island na Euru i ostala u igri za polufinale!
majstori!
Strašna Hrvatska srušila jaki Island na Euru i ostala u igri za polufinale!
Velika sudačka pogreška na Europskom rukometnom prvenstvu, sve je priznao i EHF
"Valjda nas neće koštati"
Velika sudačka pogreška na Europskom rukometnom prvenstvu, sve je priznao i EHF
Odlazak Frana Karačića s Poljuda iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Neočekivano
Odlazak ljetnog pojačanja Hajduka iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
tv
Daleki grad: Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
DALEKI GRAD
Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
Daleki grad: Vrijeme curi - ima li joj spasa?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Vrijeme curi - ima li joj spasa?
Tajne prošlosti: Policija mu je za petama – mora pobjeći iz grada
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Policija mu je za petama – mora pobjeći iz grada
putovanja
Polarna noć na Svalbardu
Teško je zamisliti
Najskuplja potrošačka košarica u Europi: Trenutačno žive u mrklom mraku, a mjesečno samo na hranu potroše više od 1200 eura
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Raste minimalna plaća u susjedstvu, a imaju i obvezni regres i božićnicu
Rastu i troškovi
Raste minimalna plaća u susjedstvu, a imaju i obvezni regres i božićnicu
lifestyle
Open space je out: Zašto je vraća koncept kuhinje iz 80-ih?
Ima smisla
Trendovi kažu da se vraća koncept kuhinje iz 80-ih, jedan razlog se ističe
Udobne cipele s potpeticom iz devedesetih koje ćemo nositi ove godine
Odobravamo!
Vraćaju se cipele iz 90-ih: Ova tri udobna modela na potpeticu nosit ćemo ove godine
Veliki proljetni modni trenodvi 2026.
Hitovi nadolazeće sezone
Pet velikih proljetnih trendova za 2026. koje najbolje odjevene žene već imaju u svojim ormarima
sve
Strašna Hrvatska srušila jaki Island na Euru i ostala u igri za polufinale!
majstori!
Strašna Hrvatska srušila jaki Island na Euru i ostala u igri za polufinale!
Velika sudačka pogreška na Europskom rukometnom prvenstvu, sve je priznao i EHF
"Valjda nas neće koštati"
Velika sudačka pogreška na Europskom rukometnom prvenstvu, sve je priznao i EHF
Odlazak Frana Karačića s Poljuda iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Neočekivano
Odlazak ljetnog pojačanja Hajduka iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene