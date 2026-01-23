Koga ljubi nova senzacija naše rukometne reprezentacije? Iza ove dame kriju se uspješni projekti

Srce novog rukometnog vratara u hrvatskoj reprezentaciji zauzeto je, a ljubi uspješnu magistricu nutricionizma.

Hrvatski rukometaši ostvarili su pobjedu protiv snažnog Islanda rezultatom 30:29 na Europskom prvenstvu te tako ostali u borbi za plasman u polufinale. Susret su započeli s novim golmanom Hrvatske, Dinom Slavićem, koji je uoči turnira oduševio na pripremnim utakmicama, no već u prvim minutama doživio je neočekivani peh.

Dino Slavić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim sportskih uspjeha, zanimanje za Dinu sve je veće i izvan terena. Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, poznato je da je njegovo srce već dulje vrijeme zauzeto. Slavić je u vezi s Leom Radošević, uspješnom magistricom nutricionizma.

Lea je dobro poznata u krugovima zaljubljenika u zdrav način života. Osnivačica je projekta Nutri Point, kroz koji dijeli stručne savjete o prehrani, zdravim navikama te recepte.

''Hrana i prehrana su mi oduvijek bile hobi i uvijek sam voljela kuhati i isprobavati različita jela koja bih s vremenom nastojala modificirati da budu nutritivno bolja i kvalitetnija'', stoji na službenoj stranici spomenutog projekta.

Još tijekom posljednje godine studija pokrenula je vlastiti posao – malu sourdough pekaru u Rijeci, koja i danas uspješno posluje. Ecipeci bakehouse bio je njezin prvi samostalni poslovni projekt, na koji je, kako ističe na službenoj stranici, iznimno ponosna.

Iako je njezin privatni profil na Instagramu zaključan, njihove zajedničke trenutke hrvatski vratar s vremena na vrijeme podijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

