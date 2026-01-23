Nakon kratke bolesti preminuo glumac iz omiljene filmske franšize

Legendarni glumac preminuo je nakon kratke bolesti, okružen obitelji, ostavivši neizbrisiv trag u filmu i televiziji.

Škotski glumac Donald Douglas preminuo je u 93. godini nakon kratke bolesti, piše Daily Mail.

Glumac je preminuo 14. siječnja u bolnici u francuskom gradu Albiju, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj putem osmrtnice.

Douglas se u kasnijim godinama života preselio u Francusku, gdje je živio sa suprugom Emmom Temple. Iza sebe je ostavio i djecu Amy, Lizu i Jodie te petero unučadi.

Ovaj škotski velikan gledateljima ispred malih ekrana najpoznatiji je po ulozi strogog, ali šarmantnog admirala Darcyja, oca Marka Darcyja kojeg je utjelovio Colin Firth u kultnoj romantičnoj komediji ''Dnevnik Bridget Jones''. Tu je ulogu reprizirao u tri nastavka franšize: ''Dnevnik Bridget Jones'', ''Bridget Jones: Na rubu pameti'' i ''Drugo stanje Bridget Jones''.

Donald Douglas Foto: Profimedia

Donald Douglas rođen je 1933. godine u škotskom Falkirku. Studirao je na Edinburgh College of Art, a potom i na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti (RADA) u Londonu.

Prve veće televizijske uloge ostvario je u adaptacijama romana Waltera Scotta, Redgauntlet i Rob Roy. Pojavio se i u BBC-jevoj sapunici ''EastEnders'', gdje je 1995. godine kratko glumio lik Hugha Aitkena. Tijekom bogate karijere ostvario je i zapažene uloge u popularnim serijama ''Doctor Who'' i ''Poldark'', u kojoj je tumačio kapetana Malcolma McNeila.

Donald Douglas u seriji ''Poldark'' Foto: IMDb

I nakon preseljenja u Francusku Douglas je ostao aktivan u svijetu filma, a njegova posljednja uloga bila je u drami ''Nobody Has To Know'' iz 2021. godine.

