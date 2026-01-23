Naš rukometaš postao je otac! Lijepe vijesti o prinovi razotkrio je njegov suigrač

Hrvatska reprezentacija pobjedu protiv Islanda posvetila je Marinu Šipiću, koji je postao otac.

Nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv velikog Islanda na Europskom rukometnom prvenstvu, stigla je još jedna lijepa vijest.

Naime, Zvonimir Srna otkrio je da je Marin Šipić, kojega ove godine zbog ozljede koljena ne gledamo na prvenstvu, postao otac.

''Čestitam mu u ime cijele ekipe, ova pobjeda je bila za njega", poručio je Srna za RTL.

Marin Šipić i djevojka Andrea Foto: Instagram

Također je otkrio da su Šipić i njegova supruga Andrea dobili djevojčicu, kojoj su dali ime Laura.

Inače, par se ljetos vjenčao na brodu pored otoka Brača, a priče na Instagramu tada su otkrile djelić atmosfere. Mladenka je imala elegantnu bijelu haljinu te visoki rep, a od sunca se skrivala pletenim kišobranom. Marin je nosio tamno odijelo te sunčane naočale, a svu pozornost ukrao je detalj iza njih. Naime, na zastavici broda pisalo je ''Šipići 12. 07. 2025.'' Više pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Marina Šipića i Andree Šarčević - 7 Foto: Instagram

Lijepa plavuša završila je Medicinski fakultet, a Marin se njezinim uspjehom svojedobno pohvalio i na društvenim mrežama.

''Moja dr. med.'', napisao je prije dvije godine Marin uz zajedničku fotografiju, a poznato je da su zajedno više od 10 godina.

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

