Sve Kolindine avanture: Skok u ledeno more Antartike, borba sa Stipom Miočićem, a glumila je i u seriji!

Kolinda Grabar-Kitarović trenutačno je na Antarktici. Skočila je u ledeno more i izazvala lavinu reakcija. Uz ovu ledenu, donosimo pregled najuzbudljivjih Kolindinih avantura. Odmjerila je snage sa Stipom Miočićem, lijepila je pločice u kninskoj crkvi, glumila u TV seriji. Kamere IN Magazina imale su ekskluzivan pristup u njezinu mini teretanu na Pantovčaku, gdje je s našim Davorom Garićem i vježbala.

Okovana vječnim ledom i na debelom minusu! Nova avantura bivše predsjednice izazvala je lavinu komentara. Kolinda Grabar Kitarović zaputila se na Antarktiku, s travel influencerom Kristijanom Iličićem. Objavila je video na kojem skače u ledeno more.



Kolinda se može pohvaliti brojnim neustrašivim pothvatima pa bacimo oko na neke njezine avanture.

Što god mislili o bivšoj predsjednici, ne možete joj opovrgnuti hrabrost i neustrašivost. Koliko vas je odmjerilo snage s UFC prvakom Stipom Miočićem? E pa, Kolinda je!



Brzo je svladala osnove!

Predsjednik je prema Ustavu Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga pa je Kolinda katkad uskočila i u vojnu uniformu. Provjerila je uvjete u vojnom kampu.



Kolindu ipak više volimo u fashion izdanjima. Njezina je strast za modom posljednjih godina zasjala u punom sjaju, a dok je bila predsjednica, ponosno je nosila i hrvatski dizajn.



Voli Kolinda i zasukati rukave. ''Gletala'' je i lijepila pločice u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu.

Sadila je masline!



''Obožavam raditi u vrtu. I saditi…a nadam se da ćemo doći u berbu maslina kad sazriju ove koje su već rodile. Odrasla sam na selu, puno sam se bavila time, pomagala sam roditeljima. Nisu oni mene tjerali na to, bio je to moj izbor. Jednostavno sam osjećala potrebu pomoći im. Ali moram vam reći da volim fizički posao, zato što nakon fizičkog posla osjećate slatki umor, a drugo, možete sjesti i pogledati plodove svojeg rada'', priča nam Kolinda.



Mnogi su primijetili da je u svojem mandatu i vidno smršavjela. Upravo su kamere IN Magazina dobile uvid u njezin jutarnji trening na Pantovčaku.



Bio je i velik boom kad se, nakon što je godinama nosila punđu, u javnosti pojavila s raspuštenom kosom. A okušala se i kao glumica. Glumila je u seriji Nove TV ''Dar Mar''.

Najveći izazov bio je zasigurno naučiti tekst. No svoj je zadatak odradila bez pogreške.



''Moram reći da sam ga malo više improvizirala svaki put nisam od riječi do riječi jer ja ne mogu naučiti od riječi do riječi, pa to jest bio najveći izazov i naravno nekako osloboditi se i biti prirodan pred kamerama jer uvijek kad vidite kameru, svi se malo odrvenimo i svi smo malo, malo više neprirodni'', govorila je tada.



Kolinda je često i u hrvatskom dresu! Uvijek uz naše sportaše i navijače. Mnogi dobro pamte i glazbene izlete bivše predsjednice. Uvijek je pjevala od srca, svidjelo se to vama ili ne.

Čini se da je Kolinda Grabar Kitarović pravi primjer žene koja život živi punim plućima.

