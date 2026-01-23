Priča koja ledi krv u žilama: Život joj je spašen zahvaljujući sestri koja je imala samo 9 godina

Potresna ispovijest Elizabeth Smart ponovno otvara jedan od najstrašnijih slučajeva otmice.

Dokumentarac koji je ovih dana ugledao svjetlo dana donosi potresnu ispovijest Elizabeth Smart te ponovno otvara jedan od najtežih slučajeva otmice u američkoj povijesti. Kroz osobna svjedočanstva i rekonstrukciju događaja, dokumentarac prati sve što se događalo od njezina nestanka 2002. godine do spašavanja devet mjeseci kasnije, piše Page Six.

Elizabeth Smart oteta je u lipnju 2002. godine iz obiteljske kuće u Salt Lake Cityju.

Elizabeth Smart Foto: Profimedia

''Imam nož na tvom vratu. Ne ispuštaj glas. Ustani i pođi sa mnom'', prisjetila se riječi muškarca koji ju je probudio te noći.

''Bila sam prestravljena. Pitala sam se hoće li me ozlijediti ili ubiti'', rekla je.

Otmičar ju je izveo kroz dvorište i odveo do improviziranog kampa, gdje ih je dočekala njegova supruga Wanda Barzee. Već tada Elizabeth je shvatila da se nalazi u situaciji iz koje nema izlaza. Otmicu je počinio Brian David Mitchell, koji ju je zajedno sa suprugom držao u zatočeništvu i podvrgnuo višemjesečnom seksualnom zlostavljanju. Već prve noći Elizabeth je doživjela teško seksualno nasilje.

''Silovao me. Bila sam u velikoj boli i molila sam ga da prestane. Nakon toga se samo se nasmiješio, kao da to za njega ništa ne znači'', opisala je.

Mitchell joj je govorio da mu je ''Bog zapovjedio'' da otme sedam djevojčica te da je ona prva od njih. Govorio joj je da bi i njezina sestra ili rođakinja mogle postati njegove ''žene''.

U jednom trenutku bila je gotovo spašena, dok su je držali u planinama i dok joj se potraga opasno približila.

''Sjećam se da sam čula kako netko doziva moje ime, a onda je on izvadio nož i rekao: ''Ako netko uđe u ovaj kamp, ovim nožem ću ih ubiti i ti ćeš biti kriva''.

Elizabeth Smart Foto: Profimedia

Na početku istrage policija je sumnju usmjerila i na članove Elizabethine mormonske obitelj iz Utaha, što je izazvalo veliku pozornost medija. Posebno se u počelo spekulirati o njezinu ujaku Tomu Smartu, završio je na poligrafu, a rezultati su bili nedorečeni. Uz to, policija je povečala sumnje nakon intervjua u kojem je izrazio suosjećanja prima njezinom otmičaru.

Ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imala je Elizabethina mlađa sestra Mary Katherine, koja je u vrijeme otmice imala samo devet godina te je izjavila kako misli da je prepoznala glas koji je odvezo njezinu sestru.

''Znala sam da sam taj glas već čula, ali nisam se mogla sjetiti gdje'', rekla je.

Elizabeth Smart Foto: Profimedia

Presudni trenutak dogodio se četiri mjeseca kasnije dok je čitala Guinnessovu knjigu rekorda i naišla na riječ ''Immanuel'', što je u njezinu umu probudilo snažnu poveznicu s noći otmice. Upravo to ime koristio je Brian David Mitchell dok je ranije obavljao poslove za obitelj Smart.

Iako policija u početku nije bila uvjerena u tu povezanost, obitelj je angažirala crtača portreta. Skica osumnjičenog prikazana je u emisiji ''America’s Most Wanted'', nakon čega su članovi Mitchellove obitelji prepoznali lik i dostavili policiji njegove novije fotografije.

Elizabeth je spašena 12. ožujka 2003. godine u gradu Sandy, Utah, nakon što ju je prolaznik prepoznao i obavijestio policiju. Kasnije je odlučila svjedočiti protiv svog otmičara, iako joj to nije bilo lako.

''Nisam ga htjela ponovno vidjeti, ali znala sam da to moram učiniti.'Ako to znači da više nikada neće nauditi nekoj djevojčici, onda sam bila spremna'', rekla je.

Brian David Mitchell osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta, a njegova supruga na 15 godina zatvora. Godine 2018. je izašla na slobodu, ali je ponovno uhićena 2025. godine zbog kršenja uvjetne kazne.

Brian David Mitchell Foto: Profimedia

Wanda Barzee Foto: Profimedia

Danas Elizabeth ima 38 godina te je aktivistica koja se snažno zalaže za prava žrtava seksualnog nasilja i sigurnost djece. Poznato je i da je u sretnom je braku s Matthewom Gilmourom, s kojim ina troje djece.

