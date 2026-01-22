Sjećate li se ove pjesme? Legenda Eurosonga mogla bi se vratiti na natjecanje!

Nekadašnji pobjednik Eurosonga Alexander Rybak mogao bi se vratiti na natjecanju treći puta, ukoliko pobijedi na norveškoj Dori.

Norveška verzija Dore Melodi Grand Prix ovoga tjedna je predstavila devetero natjecatelja koji će zasigurno nastupati u finalu, a jedno ime se uvelike istaknulo. U pitanju je Alexander Rybak, pobjednik Eurosonga 2009., koji će ove godine nastupati s pjesmom "Rise".

Unatoč tome što je od njegove velike pobjede prošlo više od 15 godina, Rybak je ostao jedno od najprepoznatljivijih imena povezanih s Eurosongom, a ne smetaju ni pozivi na bojkot.

Rođen je 13. svibnja 1986. u Minsku (tadašnji BSSR), a sa svojom obitelji preselio se u Norvešku kada je imao četiri godine. Odmalena je bio okružen glazbom – otac mu je bio violinist, a majka pijanistica – zbog čega je počeo svirati violinu već s pet godina, a kasnije je usavršavao i klavir. Prvu prepoznatljivost stekao je nakon nekoliko nastupa u norveškim talent-showovima poput norveškog "Idola", no slava je stigla 2009. godine.

Mjesecima ranije, bio je glavni favorit kladionica s pjesmom "Fairytale", a veliki hype kulminirao je u svibnju 2009. u Moskvi. Njegov nastup učinio ga je praktički nezaustavljivim – osvojio je rekordnih 387 bodova, najveći broj po starom sustavu glasovanja u povijesti natjecanja tada, a pjesma se dugo zadržala na glazbenim ljestvicama diljem Europe. I danas je pjesma jedna od najstreamanijih s Eurosonga ikad, a spot jedan od najgledanijih eurovizijskih spotova u povijesti YouTubea.

Nakon Eurosonga, Rybak je nastavio graditi karijeru: nastupao je diljem Europe, snimao nove pjesme i pojavljivao se u televizijskim projektima. Studirao je glazbu i 2012. stekao diplomu iz violine s visokim uspjehom.

Međutim, slavna pobjeda sa sobom je donijela i izazove. Rybak je priznao kako su pritisak i očekivanja zbog brzog uspjeha snažno utjecali na njegov život, uključujući period ovisnosti o tabletama za spavanje i antidepresivima koje je koristio više godina, te je morao proći program detoksikacije kako bi se izborio s tim problemima. Osim toga, spominjali su se i problemi s kontrolom bijesa, zbog čega su mu otkazivani nastupi.

Rybak se vratio na Eurovision pozornicu i nekoliko puta nakon 2009. godine. Godine 2018. ponovno je predstavljao Norvešku s pjesmom "That’s How You Write a Song", no tada je završio na 15. mjestu u finalu.

Posljednjih nekoliko godina otvoreno je govorio i o neugodnim iskustvima iz privatnog života, uključujući slučajeve uznemiravanja i stalking od strane pojedinaca, zbog čega je čak preselio iz SAD-a natrag u Norvešku kako bi se fokusirao na sigurnost i privatnost.

Nedavno je izazvao reakcije svojim javnim istupima, uključujući reakcije fanova na privatne političke izbore. Na primjer, otkriveno je da je glasovao za krajnje desnu stranku KrF (Krščansku narodnu stranku), što je izazvalo rasprave u komentarima jer Eurosong ima vrlo različitu publiku, uključujući LGBTQ+ zajednicu koja je snažno prisutna među obožavateljima natjecanja.

Danas Rybak i dalje živi u Norveškoj, nastavlja raditi na novoj glazbi i sudjelovati u glazbenim natjecanjima. Uz to, završio je master studij iz filmske glazbe u SAD-u, a nova pjesma "Rise", s kojom se natječe na norveškoj Dori, nalazi se na novom albumu.

Bez obzira na uspone i padove, Alexander Rybak ostaje jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih figura koje je Eurosong ikad iznjedrio, s karijerom koja se i danas razvija.

