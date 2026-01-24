Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica planiraju vjenčanje? Šuška se o velikoj svadbi

Marijan Kustić i Nika Perenčević navodno pripremaju svadbu godine – šuška se da će sve prštati od glamura.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i poduzetnica Nika Perenčević navodno će uplovit u bračnu luku u ožujku, a slavlje će se održati u jednom od najluksuznijih zagrebačkih hotela – Westinu, piše Story.

Naime, šuška se o raskošnoj svadbi, koja će, prema pisanju spomenutog medija, okupiti brojna poznata imena iz Hrvatske i inozemstva. Navodno se na svadbi očekuje više od 300 uzvanika.

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Inače, par je snimljen zajedno u javnosti u prosincu 2025. godine na koncertu sastava ''Tomislav Bralić i klapa Intrade'' u zagrebačkoj Areni, čime su naizgled potvrdili vezu.

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta 2025. godine nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od 17 godina mlađeg Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju prošle godine, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.

Nika Perenčević Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Međutim, nijedno od njih dvoje službeno nikada nije komentiralo pisanja, a u međuvremenu Tedeschi je potvrdio razvod.

Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Prije Tedeschija, s kojim ima sina, Perenčević je u prvom braku dobila tri kćeri, koje su često s njih dvoje pohađale košarkaške utakmice. S druge strane, Kustić je donedavno bio u braku s Nensi Kustić.

Zlatko Dalić, Davorka Dalić, Marijan Kustić, Nensi Kustić Foto: Ranko Suvar / CROPIX

