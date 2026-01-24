Odbačene skandalozne optužbe protiv slavnog glazbenika, evo što je tužiteljstvo reklo o slučaju

Španjolsko tužiteljstvo odustalo je od istrage vezane uz prijave seksualnog zlostavljanja protiv pjevača Julia Iglesiasa.

Početkom siječnja ove godine, slavni glazbenik Julio Iglesias našao se na meti ozbiljnih optužbi dviju žena koje su tvrdile da su tijekom rada u njegovim luksuznim vilama bile izložene seksualnom uznemiravanju i prisilnim uvjetima rada.

Slučaj je otvoren u Španjolskoj, no španjolsko tužiteljstvo ovih je dana donijelo odluku o odbacivanju prijave, uz obrazloženje da Nacionalni sud nema nadležnost za vođenje postupka jer se navodni incidenti nisu dogodili na španjolskom tlu.

Također, žene koje su prijavile pjevača nisu španjolske državljanke, niti su ikada boravile u zemlji, objavio je BBC.

Podsjetimo, žene su tvrdile da su se incidenti dogodili 2021. godine u Iglesiasovim rezidencijama u Punta Cani u Dominikanskoj Republici i Lyford Cayu na Bahamima.

Iglesias je sve oštro negirao.

