Blista! Supruga našeg influencera pokazala liniju samo četiri mjeseca nakon poroda

Cindy Šoštarić Hadžić na Instagramu je podijelila video u kojem je pokazala kako izgleda njezino tijelo nekoliko mjeseci nakon poroda.

Cindy Šoštarić Hadžić, supruga našeg influencera Sandija Pege, u rujnu 2025. godine rodila je drugo dijete, a sada je na Instagramu podijelila video velike transformacije nakon poroda.

U podužoj i iskrenoj objavi otvorila je dušu, pružila podršku drugim ženama i pokazala rezultate. A rezultati? Oni su hvale vrijedni.

''18.09. – 18.01. — 4 mjeseca razlike. Ima još puno posla jer nemam trenera i nisam baš redovita s treninzima i prehranom, još se svašta može napraviti s formom. Ovo je sve self-made, rađeno koliko se može uz dvoje male djece i sve ostale obaveze (mame znaju kako je to), ali promjena se vidi. A do ljeta još ima vremena. Nisam mislila da ću ikad objaviti ovako nešto jer me malo sram kad nisam zadovoljna sobom. Čak i kad dobijem samo par kila, teško mi je ''prihvatiti se'', ali odlučila sam izaći iz svoje comfort zone i pokazati da nije sve uvijek savršeno'', napisala je.

Cindy Šoštarić Hadžić Foto: Instagram

''Moje tijelo u obje trudnoće doživjelo je velike promjene jer se punim vodom (u obje sam dobila oko +26 kila) . Jednostavno nisam tip cure koja dobije samo mali, slatki trudnički trbuščić. Ja se širim od glave do pete. I to je okej — prihvatiš novu verziju sebe, a najbitnije je da je zdravlje ok. Ovo je samo mali podsjetnik da, ako sam uspjela ja, možete i vi. Malo motivacije, podrške i realnosti za kraj tjedna'', dodala je.

Cindy Šoštarić Hadžić Foto: Instagram

Cindy Šoštarić Hadžić Foto: Instagram

Ispod njezine objave komplimenti su se nizali jedan ispod drugoga.

''Ma bravo'', ''Predivna si u svakoj verziji'', ''Kraljica'', ''Ti si, ženo, zmaj'', ''Bravo, mamita! I ja sam isto u prethodne dvije trudnoće dobila po 20 kilograma, i evo sad ću u trećoj izaći s 20 kilograma u plusu. Jednostavno – sve se lijepi, ali sve se može skinuti, samo volja'', ''Ženo, tvoje tijelo je stvorilo dva života – predivno je prije i poslije'', ''Wow'', ''Raketo'', ''Super si, svaka čast'', ''Prezgodna'', ''Hvala ti na ovome, dobra motivacija'', ''Wow, predivna ženo, super izgledaš'' – samo je dio komentara s Instagrama.

Cindy Šoštarić Hadžić - 5 Foto: Instagram

