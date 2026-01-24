Od riječke scene do glasa koji je obilježio generacije: Životna priča Dalibora Bruna

Dalibor Brun preminuo je u 77. godini, ostavljajući iza sebe naslijeđe koje se ne zaboravlja i bezvremenske hitove.

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon vijesti o smrti legendarnog glazbenika Dalibora Bruna. Odlazak jednog od prepoznatljivih glasova domaće glazbe ostavio je veliku prazninu među kolegama, publikom i svima koji su desetljećima živjeli uz njegove pjesme.

Brun je rođen 19. rujna 1949. u Rijeci. Svoju glazbenu karijeru započeo je u riječkoj grupi Uragani, nakon čega je 1968. godine postao pjevač Korni grupe, gdje je zamijenio Dušana Prelevića i nastupao u prvim godinama postojanja tog utjecajnog sastava. Već 1969. odlučuje krenuti samostalnim putem.

Dalibor Brun (FOTO: Arhiva Croatia Recordsa)

Od tada je gradio uspješnu solo karijeru, postavši stalna figura na domaćoj glazbenoj sceni. Neki od njegovih bezvremenskih hitova su ''Nisi ti više crno vino'', ''Jedna žena plava'', ''Šta si mi sinoć stavila u vino'', ''Svi su znali da smo ljubovali''. Nastupao je na najvažnijim domaćim festivalima, uključujući Splitski, Zagrebački i Opatijski festival, te na Melodijama Istre i Kvarnera. Pjevao je i na međunarodnim smotrama poput Vaš šlager sezone i Beogradskog proleća.

U jeku Domovinskog rata, 1991. godine, Dalibor Brun bio je jedan od glasova legendarne pjesme "Moja domovina", nastale u okviru projekta ''Hrvatski Band Aid''.

Već godinu kasnije, 1992., ostvaruje ogroman komercijalni uspjeh – objavljuje album "Mega Mix", koji je ušlao među najprodavanije albume u povijesti hrvatske diskografije.

''Ja sam snimio preko 30 ploča, što malih i deset velikih, to je strašno puno pjesama, e sad ja ne znam kakvu bih pjesmu trebao pjevat da uživam u njoj, rekao je za naš IN magazin 2023. godine.

Dalibor Brun Foto: DNEVNIK.hr

Tijekom karijere surađivao je s nizom najvažnijih imena domaće autorske scene – pjesme su za njega pisali velikani poput Đorđa Novkovića, Stipice Kalogjere, Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve.

Nakon godina izbivanja sa scene, gledatelje je iznandio nastupom na programu Nove TV 2023. godine, a nakon toga je u siječnju 2024. objavio povratnički singl "Noćas si u snove došla". Krajem prosinca iste godine za Croatia Records izašao je i njegov posljednji studijski album "Ostala si ljubav moja" s deset novih pjesama.

Bio je u braku sa samozatajnom suprugom Jagodom, a za naš IN magazin pričao je i o tajni njihova braka.

''Valjda nema nitko od nas volje da traži nekog drugog, ili ima, ne znam... To je jako teško pitanje! Sljedeće godine smo u braku 50 godina. I slažemo se i posvađamo se, ali to se zna da će to bit pomirba!'' rekao je prije tri godine za IN magazin.

