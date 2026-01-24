Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka

Dalibor Brun više od pola stoljeća dijelio je život sa suprugom Jagodom, daleko od očiju javnosti.

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno – u 77. godini preminuo je Dalibor Brun, glazbenik čiji je glas obilježio desetljeća domaće glazbe.

Dalibor Brun (FOTO: Arhiva Croatia Recordsa)

O njegovoj bogatoj karijeri zna se mnoštvo detalja, no svoj je privatni život uvijek držao daleko od očiju javnosti. Ipak, jedno je bilo poznato – više od 50 godina bio je vjeran jednoj ženi.

Naime, bio je u braku sa samozatajnom suprugom Jagodom, s kojom je dijelio više od pola stoljeća života.

Rijetko je javno govorio o njihovom odnosu, ali je u razgovoru za IN magazin prije tri godine otkrio ponešto o tajni njihova dugog braka.

"Valjda nema nitko od nas volje da traži nekog drugog, ili ima, ne znam... To je jako teško pitanje! Sljedeće godine smo u braku 50 godina'', našalio se.

Priznao je tada i da u njihovom braku kao i svakom drugom ima uspona i padova.

''I slažemo se i posvađamo se, ali to se zna da će to bit pomirba!" rekao je tada.

Dalibor Brun Foto: Nova TV

Dalibor Brun Foto: DNEVNIK.hr

