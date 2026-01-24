Kakve ljepotice! Favoritkinje ovogodišnje Dore nisu prošle ispod radara u centru metropole

Grupa LELEK osvojila je špicu samouvjerenim stavom i upečatljivim kombinacijama, a uskoro će zapjevati i na Dori.

Grupa LELEK, koju mnogi već sada vide kao jedne od najozbiljnijih favoritkinja ovogodišnje Dore, pojavila se u centru Zagreba i privukle pažnju.

U savršeno usklađenim zimskim kombinacijama – s elegantnim bundama, trapericama i crvenim ruževima kao točkom na ''i'' – članice grupe pokazale su da ne dominiraju samo glazbenom pozornicom, već i gradskim ulicama.

Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX

Samouvjerene, karizmatične i drugačije, LELEK su dokaz da snažna poruka može ići ruku pod ruku s vrhunskim modnim odabirom. Njihovo pojavljivanje dodatno je pojačalo iščekivanje onoga što pripremaju za veliko glazbeno natjecanje.

Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX

Naziv pjesme s kojom će se natjecati na Dori je ''Andromeda'', a nedavno su za naš IN magazin otkrile o čemu govori njihova pjesma. Više detalja saznajte OVDJE.

Ako još niste, sve pjesme s Dore poslušajte OVDJE.

Na špici je pažnju privukao i jedan mladić kojega ćemo također gledati na spomenutom glazbenom natjecanju. OVDJE saznajte o kome se radi i koja priča se krije iza njegovog neobičnog imena.

