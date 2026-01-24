Znate li koja se priča krije iza neobičnog imena hrvatskog Damiana Davida?

Devin Juraj, kojeg ćemo gledati na Dori, nije prošao ispod radara našim fotografima na zagrebačkoj špici.

Mladi glazbenik Juraj Devin prošetao je zagrebačkom špicom i još pokazao da mu, osim glasa, ne nedostaje ni smisla za stil.

Za šetnju gradom odabrao je upečatljivu modnu kombinaciju koja ne prolazi nezapaženo – crna kožna jakna širokog kroja, tamne uske hlače, crveni pleteni pulover s visokim ovratnikom i crne čizme dali su mu dozu mladenačke drskosti i samouvjerenosti.

Juraj Devin Foto: Josip Moler / CROPIX

Stajling je dodatno zaokružio detaljima – sunčanim naočalama, plavim slušalicama oko vrata i nizom prstenova i lanaca koji mu daju prepoznatljiv, pomalo buntovan štih.

Juraj Devin Foto: Josip Moler / CROPIX

Ove godine stiže na Doru s pjesmom ''Over Me'', a na pozornici velikog glazbenog natjecanja našao se i prije nekoliko godina, ali u drugoj ulozi. Više o tome pogledaju u prilogu našeg IN magazina OVDJE.

Hrvatkog Damiana Davida, kako ga nazivaju mnogi, gledali smo i u našem showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', a tad je za naš portal otkrio priču koja stoji iza njegovog neobičnog imena.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Moje ime dolazi od engleske riječi divine. Moja majka i pokojni otac, koji je rodom iz Kanade, nisu htjeli ime koje bi moglo biti 'regionalno', pa su tražili nešto što bi pripadalo iliti zvučalo isto u svakom dijelu svijeta. Oni kao da su znali moje svjetske ambicije! Devin je, doduše, bilo ime odabrano na mjestu jer su u planu imali jedno drugo koje nisam dobio jer su, ni manje ni više, predviđali da će dobiti djevojčicu. Devin je bio as u rukavu u slučaju da dobiju sina, što na kraju i jesu. Meni je to strašno simpatična priča jer sam im napravio potpunu pomutnju u planovima, ali drago mi je da su odabrali moje ime jer ga nosim s ogromnom ljubavlju. Možete zamisliti kako je to biti u školi i nikada ne pročitati svoje ime u udžbeniku, u nekom matematičkom zadatku, nikad ga ne pronaći na šalicama ili narukvicama u suvenirnicama ili ga čuti u filmu (ovo, doduše, sad jesam). Ono što je još zanimljivije jest što je moje prezime, Juraj, strašno rijetko prezime, a kombinacija imena i prezimena, Devin Juraj, jest, koliko ja znam, jedina na svijetu. Nemam jednog imenjaka s kojim djelim i prezime, barem ne koliko ja znam. Osjećaj je čudan, kao da sam Pale sam na svijetu!'', rekao nam je svojedobno.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

