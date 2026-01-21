Prije pet godina plesao je Albini na Eurosongu, a sad sam predstavlja svoju pjesmu!

Doru je već osjetio kao plesač, a sada se na nju vraća s pjesmom u koju je utkao svoje misli i emocije. Devin Juraj otkrio je našem Dini Stošiću zašto je 'Over me' više od pjesme i kako ga je naučila da bude blaži prema sebi.

Mladić koji nosi staru dušu. Devin Juraj ove godine stiže na Doru s pjesmom 'Over Me, autorskom ispovijedi u kojoj je potpisao i glazbu i tekst. Pjesmu opisuje kao ogledalo vlastitog unutarnjeg svijeta.

''Od malena sam uvijek bio malo mračniji u svemu što gledam i kako doživljavam svijet i onda sam si uvijek dozvoljavao da svoju umjetnost uvijek preslikam ili u što groteskniji oblik ili u što ljepši oblik. 'Over me' je baš pjesma koja spaja momente jako velike, ne samo tuge, nego i neke ciničnosti sa momentima nevjerojatne inspiracije'', priča nam Devin.

Jedna riječ u refrenu promijenila je cijelu poruku. Umjesto propadanja, odlučio se za zlato. Iako je mali zaokret u tekstu, to je velik korak prema nježnijem odnosu prema sebi.

''Taj dio je nastao u retrospekciji, kada sam shvatio da sam u originalnoj verziji teksta na engleskom umjesto gold napisao mold, što znači plijesan, opadanje nekakvo. I shvatio si – čovječe, ti si uvijek toliko negativno nešto sebi napišeš. Ajde si napiši nešto pozitivno, da možda prizivaš neku dobrotu, neku sreću u svoj život, a ne da opet prizivaš neku negativu'', kaže Devin.

Dijeliti umjetnost znači dijeliti sebe. A nakon svakog nastupa, potrebno je vrijeme da se ponovno sastavi.

''Problem pozornice jest da ja dijelim svoj komadić duše s publikom i svatko uzme komadić mene i na kraju ja ostanem prazan i onda tu prazninu odnesem doma gdje privatni ja putem filmova, igrica, muzike, knjiga i svim stvarima ili na kraju samo čišćenjem na neki način opet napunim svoje baterije i spremam se za sljedeću bitku''.

Čari eurovizijske pozornice osjetio je još prije pet godina, kada je nastupio kao plesač Albini, a to iskustvo posebno pamti.

''To je bilo jednostavno moje prvo veliko iskustvo i sa Zagrebom, sa metropolom i sa Eurovizijom i sa svime time što jest i Dora i Eurovizija. Ali, isto tako to je bio moj zadnji profesionalni plesački angažman gdje sam potvrdio vizualno sam sebi 'da, odradio si sve što si htio kao plesač postići, a sad imaš druge ambicije koje moraš ispuniti' i tu je krenula jedna druga priča koja traje dan danas''.

Rodni kraj često nas podsjeti na verziju sebe koju nikad nismo postali. I na onu koju, možda, nikada nismo ni trebali biti.

''Na neki način uvijek se volim i zezati sa svojima kad dođem doma, sjednem za stol i kažem 'jao ljudi, trebao sam biti knjigovođa, trebao sam naći neki lijepi, miran, stabilan posao, ne zbog novaca, nego jednostavno zbog stresa koji ovo što radim donosi. I jer mislim da kad se vratimo u rodni kraj, na neki način uvijek vidimo onaj život koji možda trebao biti''.

'Over Me' je pjesma koja priznaje strah i sumnju, ali i pokazuje put prema svjetlu. Devin ostaje vjeran sebi, dopušta da se zlato nade uzdigne iznad svega te pokazuje da čak i u najmračnijim trenucima možemo pronaći mir i snagu.

