Kako je naša bivša misica izgledala kada je žarila i palila pistama? Ponijela je i laskavu titulu

Antea Kodžoman, bivšu Kraljicu Hrvatske, fotografi su snimili na špici – a njezina pojava i danas ne prolazi nezapaženo.

Bivša Kraljica Hrvatske, Antea Kodžoman uživala je u opuštenoj šetnji centrom Zagreba.

U smeđoj bundi, suknji do ispod koljena, crnim tajicama i gležnjačama, pokazala je zimski stil s dozom glamura. Uz nezaobilazne sunčane naočale i traku za kosu, Antea je još jednom potvrdila svoj prepoznatljiv modni izričaj – ležeran, ali dotjeran. Uz nju se našla još jedna dama, a u šetnju su povele svoje četveronožne ljubimce.

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, u kolovozu su na društvenim mrežama osvanule fotografije s njezine djevojačke zabave, a dva mjeseca kasnije snimljena je na špici s detaljom koji je potaknuo šuškanja da se udala u tajnosti.

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Okrunjena domaća ljepotica svojevremeno je bila i jedna od najtraženijih hrvatskih manekenki, a onda se na vrhuncu karijere odlučila povući iz javnosti.

Antea Kodžoman Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Manekensku karijeru izgradila je nakon osvajanja titule Kraljice Hrvatske 1999. godine i neko je vrijeme radila u Milanu, a sve to ponajviše može zahvaliti upravo poduzetnici Snježani Mehun Schillinger, koja ju je zaustavila na ulici i nagovorila da se prijavi na izbor ljepote.

Antea Kodžoman Foto: Jure Miskovic/Cropix

Nakon toga je nestala iz javnosti i povukla se iz manekenstva te je postala direktorica marketinga NK Lokomotiva, a zatim se zaposlila u jednoj od poznatijih domaćih agencija za nekretnine.

Antea Kodžoman Foto: Damjan Tadic/Cropix

