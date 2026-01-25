Novi domaći triler o svjedokinji zločina izazvao veliko zanimanje u Zagrebu

U Hrvatskom novinarskom domu promoviran je triler "Svjedok" Severine Dlesk Vučić, priča o slučajnoj svjedokinji ubojstva koja ulazi u svijet zagrebačkog podzemlja i opasnih emocija.

U Hrvatskom novinarskom domu jučer je održana promocija novog domaćeg krimića - romana ''Svjedok'' autorice Severine Dlesk Vučić.

Radi se o lako čitljivom i dinamičnom trileru, smještenom u milje Zagreba i Krka. Priča prati slučajnu svjedokinju ubojstva, običnu mladu ženu koja igrom slučaja postaje uvučena u zagrebačko podzemlje a razvija i emotivnu vezu s jednim od ubojica.

''Ovaj roman je nastao iz jednog mračnog kutka mene, pisala sam ga godinu dana počevši krajem 2021.'', ističe autorica.

Citat iz recenzije Gabrijela Barišića: "Sretno odabran naslov koji je u biti sukus događaja u romanu gdje 'svjedočenje' zločinu povezuje dvoje, sudbinom posve suprotnih ljudi, a sama subliminalna atraktivnost im mijenja živote i drži ih zajedno baš usprkos okružju zločina, korupcije i smrti."

Citat iz recenzije Darije Žilić: "Možemo reći da će čitatelji uživati u suspensu ovog trilera koji govori i o našem tranzicijskom društvu, o svemu onome što ne može proživjeti obični građanin ili građanka, o visokom društvu, ali i o životu žene koja je na razmeđi života, puna previranja, nesigurnosti i snatrenja."

