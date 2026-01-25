Igor Mešin o nominaciji za TV lice godine: ''Osjećam odgovornost prema gledateljima, zbog njih radim taj posao''

U finalu Zlatnog studija u kategoriji TV lice godine našao se i naš Igor Mešin, jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije. Nominaciju dijeli s Filipom Detelićem, a u razgovoru govori o odnosu s publikom, autentičnosti pred kamerama i profesionalnoj bliskosti koja ovu nominaciju čini posebnom.

Igor Mešin ove je godine jedan od finalista Zlatnog Studija u kategoriji TV lice godine.

Dugogodišnja prisutnost na malim ekranima, prepoznatljiv stil i odnos s publikom doveli su ga do nominacije koju dijeli s kolegom i prijateljem Filipom Detelićem. U razgovoru se osvrnuo na značenje priznanja, odgovornost prema gledateljima, autentičnost na televiziji i dinamiku s kolegom s kojim dijeli finale.

Nominacija za TV lice godine za Mešina je, prije svega, potvrda da publika prati i prepoznaje njegov rad.

''Puno mi znači ta nominacija, nekako to pokazuje da je publika prepoznala moj rad, na što sam i ponosan. A sad, prepoznajem li se ja u toj ulozi TV lica godine, ne mogu odgovoriti. Prepustit ću ipak to gledateljima na procjenu''.

Godinama prisutan na Novoj TV, Mešin je postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije, a s tom vidljivošću dolazi i odgovornost.

''Ako sam jedno od najprepoznatljivijih voditeljskih lica, naravno da osjećam odgovornost prema gledateljima, jer radi njih i radim taj posao. No uz osjećaj odgovornosti tu ide još i zabava, ali i zadovoljstvo što se bavim tim poslom. Kad se to spoji sve u jednom, onda je stvarno lijepo biti TV voditelj.“

U televizijskom svijetu koji se stalno mijenja, pitanje autentičnosti često se nameće kao ključno.

Igor Mešin - 2 Foto: Nova TV

''Mislim da je autentičnost dosta bitna na televiziji i mislim da to publika cijeni, ali ako se spoje autentičnost, imidž i kvaliteta, odnosno neki talent, onda je to dobitna kombinacija''.

Ulazak u finale Zlatnog Studija dodatna je potvrda povezanosti s publikom, koja u ovoj nagradi ima presudnu ulogu.

''Naravno da mi je važno da me publika voli i prati. Kao što sam rekao, taj posao i postoji radi njih, radi publike, a i radi nas samih koji smo u studiju. I zato mi je to izuzetno važno. Naravno, postoji dio publike koji možda ne voli i ne cijeni tvoj rad, ali to je sastavni dio ovog posla''.

Reakcije gledatelja dio su svakodnevice svakog televizijskog lica, no Mešin prema njima ima uravnotežen pristup.

''Pratim reakcije publike i komentare kad dođu do mene, ali nije baš da se silno trudim pronaći negdje neke komentare. Naravno, bitno mi je što ljudi misle u meni, ali komentara ima svakakvih, tako da se baš njima ne opterećujem i mislim da se generalno ne treba time previše opterećivati. Uvijek će biti dvije strane, jedna koja vas voli i poštuje, a druga kojoj možda niste toliko interesantni.“

Posebnu težinu ovoj nominaciji daje činjenica da je u finalu zajedno s Filipom Detelićem, kolegom s kojim dijeli i profesionalni i privatni odnos.

''Puno mi znači što tu u nominaciju dijelim s prijateljem Filipom Detelićem. Oboje smo glumci, dobro se znamo. Privatno smo si jako dobri, tako da mislim da će to biti jedna poštena podjela nagrade – ako dođe do nje''.

Igor Mešin - 2 Foto: Nova TV

Njihova međusobna dinamika često je vidljiva i pred kamerama, a temelji se na uzajamnoj podršci i spontanosti.

''Pa naša glavna dinamika je da stojimo jedan uz drugoga, ali naravno, nemoguće da svako vodi svoju priču. Trudimo se poticati jedan drugoga, trudimo se biti što spontaniji, trudimo se što manje glumiti, što nam je inače životni posao, ali u ovoj ulozi se trudimo što manje glumiti, biti svoji i mislim da se zaista dobro slažemo na sceni i pred kamerama i da to publika prepoznaje''.

Stalna prisutnost u javnosti često otvara pitanje privatnosti, no Mešin smatra da se ravnoteža ipak može zadržati.

''Naravno da vam je privatnost nekako ograničena kad ste često na televiziji, ali ne opterećujem se previše time, nije da mi je privatnost ugrožena. Imam svoju privatnost i doma, a i kad izađem na ulicu, imam svoju privatnost i kad dođem na televiziju, tako da ne osjećam da gubim privatnost time što sam na televiziji. Svoju privatnost uvijek čovjek nađe kada to želi''.

Na društvenim mrežama nije pretjerano prisutan, a prema javnoj slici koju publika vidi ima prilično opušten stav.

''Odnedavno sam tek korisnik društvenih mreža, odnosno konkretno samo jedne (Instagrama), a i tamo sam dosta malo aktivan. Tako da ono što publika vidi nije baš moj rad, nego rad drugih koji mene prikazuju publici. Naravno da i nesavršenost ima svoj šarm. Meni se to često u životu dogodilo. Često sam bio nesavršen. Neki se čak i šale da sam na nesavršenosti izgradio karijeru (smijeh). Tako da mislim da publika to voli, ali naravno do neke granice. I u neredu treba i biti nekog reda'', govori nam Igor u svom stilu.

Dugogodišnja karijera donijela mu je i uloge po kojima ga publika i danas pamti.

''Pa dogodilo mi se da me publika poistovjeti s nekim mojim ulogama, naročito mojom ulogom u, već sad kultnoj, seriji Naša mala klinika. Znalo mi se nekada dogoditi da mi se obrate ‘Pa di si Mile’, ali drago mi je vidjeti da me publika prati od još mojih najranijih dana i da se ta serija održala do danas. Tako da se dogodi da publika nekako poistovjeti tebe i tvoj lik s tvojom ulogom, ali u tome nema ništa negativno''.

Na pitanje kako bi volio da ga publika pamti, odgovor je jasan.

''Budući sam ipak po profesiji glumac, volio bih da me publika pamti po nekom mojoj ulozi, ali naravno i energija i autentičnost bi dobro došle''.

