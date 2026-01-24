Thompsonova nećakinja otkrila kakvo joj je iznenađenje za rođendan pripremio suprug!

Lejdi Perković Jarnec s pratiteljima na Instagramu je podijelila što joj je suprug priredio za rođendan.

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, na društvenim je mrežama otkrila kako joj je suprug Ivan Jarnec priredio posebno rođendansko iznenađenje.

Naime, suprug ju je odveo u London, a zajedno su pozirali ispred slavnog Big Bena, zagrljeni i nasmijani.

Lejdi Perković Jarnec na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka

"Hvala mom mužu koji me za rođendan odveo u London kao poklon iznenađenja. Volim te", poručila je Lejdi uz fotografiju.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakve ljepotice! Favoritkinje ovogodišnje Dore nisu prošle ispod radara u centru metropole

Inače, par se vjenčao u rujnu 2025. godine, a OVDJE se prisjetite kako je izgledao njihov prvi ples.

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Kako je naša bivša misica izgledala kada je žarila i palila pistama? Ponijela je i laskavu titulu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kolinda podijelila nove detalje ledene avanture, našla se na jednom od najstrašnijih mjesta

Pogledaji ovo Celebrity Zagrebačka špica i ove subote bila je mjesto susreta poznatih, evo tko je sve upao u kadar