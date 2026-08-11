Glumica iz filma "Svadba" o godini iza sebe: "Kad odem na snimanje, zapravo odem na godišnji odmor"

Ona je jedna od trenutačno najtraženijih hrvatskih filmskih glumica. Snježana Sinovčić-Šiškov na ovogodišnjem festivalu u Puli glumila je u čak 6 naslova, uključujući i pobjednički film "Koke", za koji je nagrađena Zlatnom arenom. Iskrena i bez dlake na jeziku, ova Splićanka našem Hariju Kočiću otkriva zašto se naziva 'lijenom i komodnom osobom' te zbog čega ne voli kućanske poslove.

Glumica Snježana Sinovčić-Šiškov iza sebe ima iznimno intenzivno razdoblje obilježen filmovima "Koke" i "Svadba", no priznaje da tijekom rada ne razmišlja o tome kako će njezina izvedba biti prihvaćena.

U razgovoru se osvrnula na film "Bog neće pomoći", glumački poziv, položaj žena, uvjete u kojima rade mladi glumci, ali i novu generaciju kolega koja joj ulijeva optimizam.

"Zapravo, kad radim, nikad ne mislim na to kako će se to dojmiti publike. Čini mi se da je najvažnije pošteno, iskreno i do kraja pristupiti poslu, a onda vjerujem da će to publika i prepoznati", govori glumica. Posebno joj je zanimljiv film "Bog neće pomoći", čiju temu smatra bliskom brojnim obiteljima.

Galerija 4 4 4 4 4

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 7 Foto: In Magazin

U središtu je i dalmatinski mentalitet, koji dobro poznaje: ljudi su otvoreni, direktni i temperamentni, jedni drugima kažu svašta, dok ono najvažnije nerijetko ostaje neizgovoreno.

Pogledaji ovo Celebrity Čuvaju ih daleko od očiju javnosti: George i Amal Clooney pojavili su se sa svojim blizancima

Iako za sebe, pomalo paradoksalno, kaže da je "lijena i komodna osoba", njezin radni ritam govori nešto sasvim drugo. Na Pulskom filmskom festivalu imala je čak šest filmova, a prethodne godine tri u Sarajevu. Objašnjenje je jednostavno – posao za nju nije teret.

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 4 Foto: In Magazin

"Kad uđem u projekt, onda dam sve od sebe, maksimum. Ja toliko uživam u svom poslu da mi bliski ljudi znaju reći da, kad odem na snimanje, zapravo odem na godišnji odmor", priznaje. Puno manje oduševljenja, kaže, izazivaju joj svakodnevni kućanski poslovi i razmišljanje o tome što treba kupiti ili napraviti u kući.

Upravo ju je to dovelo i do pitanja položaja žena, o kojem govori bez zadrške. Smatra da se od žena i dalje očekuje da istodobno financijski pridonose obitelji i na svojim leđima nose najveći dio kućanskih i obiteljskih obaveza.

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 6 Foto: In Magazin

"Žena je još uvijek kod nas u vrlo specifičnoj situaciji, a to je da mora voditi brigu u kući i to je nepošteno. Žena ima obavezu ekonomskog doprinosa obitelji, a pritom je zadržala sve svoje obiteljske obaveze, majčinske obaveze, obaveze supruge. Ma dajte, molim vas. Ne dam se, jednostavno se ne dam", poručila je.

Dotaknula se i položaja mladih glumaca, za koje smatra da se nalaze u nezavidnoj financijskoj situaciji. Posebno ističe da ni zaposlenje u instituciji ne znači nužno sigurnost kakvu bi se očekivalo nakon godina školovanja i ulaganja u profesiju.

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 2 Foto: In Magazin

"Mladim glumcima sigurno nije lako živjeti od glume i to mi je jako žao. Kad se zaposle, kad uđu u institucije, imaju relativno male plaće za ono što su već uložili u svoje školovanje", kazala je, dodajući da su država i jedinice lokalne samouprave postale glavni mecene kulture, dok je klasičnih sponzorstava sve manje.

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 1 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Prepustila se ljetu: Gornji dio badića nije joj trebao, a ove fotke pokazuju zašto slovi za seks-simbol

Ipak, kada govori o budućnosti hrvatskog glumišta, osobito onog splitskog, Sinovčić-Šiškov ne skriva zadovoljstvo. Mladi kolege koje susreće na filmskim setovima ostavili su na nju snažan dojam.

In Magazin: Snježana Sinovčić-Šiškov - 5 Foto: In Magazin

"Ako govorimo o Splitu, ja sam prezadovoljna i presretna. Mladi glumci strašno mi imponiraju svojom ozbiljnošću, talentom i pristupom radu", zaključila je glumica, koja nakon desetljeća pred kamerama i na pozornici očito još uvijek upravo u radu pronalazi ono zbog čega se ovom poslu uvijek iznova vraća.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Nogometni dres zamijenila tanga-bikinijem: Atraktivni prizori naše igračice s mora govore sami za sebe

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Holivudske legende okupirale Zagreb, uhvaćene su na poznatim gradskim lokacijama

Pogledaji ovo Celebrity Malo tko bi joj dao 50! Atraktivna Splićanka zablistala je na Hvaru, figura joj je i dalje za čistu desetku

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavni trener u boksericama pokazao zavidnu formu, društvo mu pravi supruga s kojom je 40 godina