''Uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi": Hrvatica koju prati 19 milijuna ljudi progovorila o zahvatu

Jedna od najpraćenijih hrvatskih influencerica Mirta Miler prvi je put detaljno progovorila o estetskom zahvatu koji je napravila, ali i o dugogodišnjoj borbi s poremećajima u prehrani te putu do zdravijeg odnosa prema vlastitom tijelu.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Mirta Miler, koju na TikToku prati gotovo 19 milijuna ljudi, a na Instagramu više od dva milijuna, odlučila je stati na kraj brojnim nagađanjima o svojoj tjelesnoj transformaciji. U novom videu iskreno je odgovorila na pitanje koje joj pratitelji već dugo postavljaju – kako je došla do svoje današnje figure.

Osim što je govorila o prehrani i treningu, Mirta je otkrila i da se prije tri godine podvrgnula estetskom zahvatu.

Mirta Miler - 6 Foto: Instagram

Mirta Miler - 3 Foto: Instagram

"Napravila sam transfer masnoće. Uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi", rekla je bez zadrške, naglasivši da želi biti potpuno transparentna kako ne bi stvarala nerealna očekivanja kod svojih pratitelja.

Riječ je o zahvatu poznatom kao fat grafting, odnosno prijenos vlastitog masnog tkiva s jednog dijela tijela na drugi. Postupak uključuje liposukciju masnoće, njezinu obradu te ubrizgavanje u željeno područje radi povećanja volumena.

Mirta Miler - 12 Foto: Instagram

Mirta Miler - 13 Foto: Instagram

Njezino priznanje izazvalo je velik interes na društvenim mrežama. U komentarima su se nizala pitanja o samom zahvatu – od oporavka i trajnosti rezultata do toga smanjuju li se grudi tijekom mršavljenja ili intenzivnog vježbanja.

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"Možeš li nam reći više o oporavku?" i "Ostaje li masnoća ili nestane s gubitkom kilograma?" samo su neka od pitanja koja su joj pratitelji uputili.

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Mnogi su joj zahvalili na iskrenosti, ističući kako je rijetkost vidjeti influencere koji otvoreno govore o estetskim zahvatima.

"Hvala ti što si tako realna i transparentna o ovoj temi", napisala joj je jedna pratiteljica.

@mimiermakeup how I transformed my body (in detail) ✨ workout routine, eating and everything in between. I hope this helps and stay happy and healthy diva! grwm | transformation ♬ original sound - Mirta Miler

Naglasila je da estetska operacija nije bila presudan razlog njezine transformacije. Istaknula je kako je puno važniji bio rad na sebi i promjena načina razmišljanja.

Otvoreno je progovorila o dugogodišnjoj borbi s poremećajima u prehrani, uključujući kompulzivno prejedanje (BED), ali i suprotnim obrascima ponašanja. Objasnila je da je s vremenom uspjela promijeniti odnos prema vježbanju, koje više ne doživljava kao kaznu, nego kao oblik terapije i brige o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju.

Mirta Miler - 5 Foto: Instagram

Mirta Miler Foto: Instagram

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Danas se vodi pravilom "80/20" – 80 posto vremena jede nutritivno bogatu i uravnoteženu hranu, dok si preostalih 20 posto dopušta uživanje u omiljenim namirnicama bez osjećaja grižnje savjesti.

Njezina objava otvorila je i širu raspravu o mentalnom zdravlju te poremećajima u prehrani, temama o kojima se na društvenim mrežama još uvijek nedovoljno govori.

Mirta Miler - 9 Foto: Instagram

Mirta Miler - 2 Foto: Instagram

"Stvaranje prostora za razgovor o iskustvima s poremećajima u prehrani dok ste u procesu vježbanja je osvježavajuće. Mnogi u fitness sferi ne žele priznati da je to ogroman problem", poručila joj je jedna pratiteljica, a brojni su se složili da upravo ovakva iskrenost pomaže rušenju nerealnih standarda ljepote koji dominiraju društvenim mrežama.

Mirta Miler posljednjih je mjeseci u fokusu javnosti i zbog sretnog razdoblja u privatnom životu. Početkom godine zaručio ju je srpski košarkaš Nemanja Popović, a romantična prosidba na snježnoj planinskoj lokaciji oduševila je njihove pratitelje. Par je u vezi od 2024. godine, a danas zajedno žive u Poljskoj, gdje Popović gradi svoju sportsku karijeru.

Mirta Miler - 1 Foto: Instagram

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Mirta se svrstava među najuspješnije hrvatske kreatorice sadržaja. Svjetsku je popularnost stekla još 2019. godine zahvaljujući upečatljivim makeup transformacijama koje objavljuje pod korisničkim imenom mimiermakeup, a danas njezini videi redovito broje milijunske preglede. Po struci je magistrica ekonomije, a prije nego što se u potpunosti posvetila društvenim mrežama radila je u bankarskom sektoru. Ljubav prema šminkanju, koju je razvila još u osnovnoj školi, na kraju ju je odvela u potpuno drugom smjeru i pretvorila u jednu od najuspješnijih hrvatskih influencerica s međunarodnom publikom.

Mirta Miler Foto: Instagram

Iako je tijekom karijere prošla i kroz nekoliko kontroverzi, uključujući javnu ispriku zbog jednog TikTok videa, Mirta je posljednjih godina prepoznatljiva upravo po tome što sa svojim pratiteljima otvoreno razgovara o estetskim zahvatima, mentalnom zdravlju i izazovima s kojima se susretala na putu do uspjeha, zbog čega je stekla reputaciju jedne od najtransparentnijih influencerica na domaćoj sceni.

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