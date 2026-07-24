Naša zlatna olimpijka sitno odbrojava do poroda, trudnički trbuh istaknuo se i u širokoj haljini

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić zablistala je u Splitu, gdje je prvi put pred okupljenima ponosno pokazala trudnički trbuh i privukla sve poglede.

Jedna od najboljih hrvatskih sportašica, olimpijska pobjednica u judu Barbara Matić, pojavila se na konferenciji "Igra na dugi rok: Sportska infrastruktura između izvrsnosti i isplativosti", održanoj u splitskom Parku mladeži, gdje je pokazala svoj trudnički trbuh.

Barbara je bila jedna od panelistica događaja na kojem su sudjelovali i proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, teniska legenda Goran Ivanišević te Toni Tomas. Za ovu je prigodu odabrala lepršavu svijetložutu haljinu koja je istaknula njezin već poveći trudnički trbuh, a zračila je srećom i zadovoljstvom.

Barbara Matić - 5 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Pixsell

Barbara Matić - 4 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Pixsell

Barbara Matić - 3 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Pixsell

Barbara Matić - 1 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Pixsell

Barbara i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović, početkom svibnja otkrili su da očekuju svoje prvo dijete. Radosnu vijest objavili su simpatičnim videom na društvenim mrežama uz poruku "Baby judoka is coming!", raznježivši brojne pratitelje. Prinova stiže godinu dana nakon njihova vjenčanja u Dalmaciji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Slovenka koja se udaje za Šimu Vrsaljka? Grade obitelj daleko od znatiželjnih očiju

U razgovoru za IN magazin Barbara je priznala da trudnoću odlično podnosi te da nije imala većih tegoba.

"Zasad se osjećam stvarno dobro i nemam nekih većih smetnji ni mučnina. Najveći mi je izazov bio prihvatiti sporiji tempo života. Navikla sam biti stalno u pokretu, a sada se ipak brže umorim i moram više slušati svoje tijelo", ispričala je.

Barbara Matić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših žena svijeta pokazala liniju nakon trećeg poroda u 44. godini

Otkrila je i da ona i Filip još ne znaju spol bebe te da nisu sigurni žele li ga uopće doznati prije poroda, no imena su već spremna. Ako dobiju dječaka, zvat će se Luka, a ako stigne djevojčica, Luna.

Galerija 9 9 9 9 9

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je Slovenka koja se udaje za Šimu Vrsaljka? Grade obitelj daleko od znatiželjnih očiju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedna od najljepših žena svijeta pokazala liniju nakon trećeg poroda u 44. godini