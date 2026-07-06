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Barbara Matić IN magazinu otkrila koliko odbrojava do poroda: ''Jutros sam čak i trenirala''

Piše Gordan Vasilj/J.C., Danas @ 20:02 inMagazin komentari
Barbara Đinović Barbara Đinović Foto: In Magazin

Na vrućem partyju u Splitu naš Gordan Vasilj saznao je mnoge pikanterije s domaće showbiz scene. Otkrio je s kakvim se sve uletima susreće Maja Šuput, kako će izgledati dubrovačko vjenčanje Miss Universe Hrvatske Laure Gnjatović i kako naša zlatna olimpijka Barbara Matić podnosi trudnoću.

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