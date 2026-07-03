Zorica Kondža sa sjajem u očima govori o unuci: ''Svaki dan je sve slađa!''

Samo dva dana nakon što je proslavila 66. rođendan, Zorica Kondža nezaboravnim je koncertom u sklopu Melodija Jadrana obilježila i 40 godina solo karijere. U iskrenom razgovoru s našim Gordanom Vasiljem glazbena diva otkrila je i neke javnosti nepoznate detalje iz bogate karijere i privatnog života.

Tijekom četiri desetljeća na sceni Zorica Kondža postala je sinonim za beskompromisnu kvalitetu i vrhunsku interpretaciju. Slavljeničkim koncertom u splitskoj Galeriji Meštrović Zore je raspametila svoje sugrađane i još jednom potvrdila status istinske glazbene dive.

"Pa di ćeš veće sriće nego kad nekome tko se toliko godina bavi glazbom ne kažu 'ajde, više makni se s te bine', nego traže još, daju ti i dalje aplauz, slušaju te, hoće nove pjesme."

Zorica Kondža Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je Thompson poručio Vatrenima nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Tijekom impresivne karijere popularna Splićanka nikad nije bila dio nijednog estradnog klana.

"Moj klan je moja familija, moja stranka je moja familija i sve se vrti zapravo oko nje, oni su meni broj 1 i ja njima."

Upravo suprug, maestro Joško Banov, i dvojica od trojice sinova pratili su je i na jednoj od najljepših pozornica na Mediteranu, a kao gost joj se u bezvremenskom hitu "Ti si moj san", koji je nekoć pjevala s Oliverom, pridružio njezin prijatelj Jacques Houdek.

"Ima na estradi puno ljudi s kojima se ne slažem, s njihovom glazbom, s njihovim razmišljanjima itd., ali uvijek ću braniti svoju branšu, nemojte mi protiv mojih kolega, nije to lak posao. Vrlo je teško ostati na zemlji, biti popularan, biti normalan, pukne vas malo ta slava, ja vam to sve razumim. Znači, ja mogu ovako privatno pričati o nekim stvarima, o mojim kolegama, ali uvijek ću ih braniti."

Ona pak sve ove godine čvrsto stoji na zemlji.

"Uvijek se sjetim kad je u seriji 'Dinastija' bila Joan Collins, ja sam se tada našla u New Yorku i s prijateljima sam išla u jednu robnu kuću gdje je ona imala promociju svog parfema i nisam znala zašto se taj svijet tamo skupio. Znači, ja sam nju gledala doma na TV-u i ljudi su se skupili oko nje, fotografirali se, govori mi prija 'ajde, idemo'. Ja govorim 'ma ne da se meni to', takva sam. Nikad me nisu fascinirali ni letovi na Mjesec ni to što avion leti, mene fascinira život."

In Magazin: Zorica Kondža - 9 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Ljubav Zlatka Dalića i njegove Davorke traje više od 30 godina, a prošla je i jedan od najtežih testova!

Otkad je postala baka, centar njezina svijeta trogodišnja je unučica Natali.

"Sad ona puno priča, puno pitanja postavlja, sad su joj doktori na prvom mjestu (smijeh). Malu djecu zanimaju doktorski pregledi, kako ide u pedijatra, okupirana je s tim. Svaki dan je sve zrelija, slađa. Sunce bakino."

Kada nije na pozornici, najsretnija je pripremajući razne delicije koje, uz njezine najmilije, najviše cijeni Doris Dragović.

"Ne volim kuhati za sebe, ne volim ništa za sebe, zapravo volim podijeliti sve sa drugima, tako da kad napravim neki veliki ručak volim pozvati prijatelje, da je tu obitelj, tako da svi govore 'ajme, što ti je ovo dobro' pa se ja sva rastapam. Uživam u tim malim stvarima."

In Magazin: Zorica Kondža - 7 Foto: In Magazin

Dva dana prije koncerta u sklopu Melodija Jadrana proslavila je 66. rođendan.

"Od mojih prijateljica sam dobila 66 ruža, to meni uopće nije problem što imam toliko, dapače ja se ponosim što imam punih 66 i još uvijek sam na bini i dva sata uredno održavam koncerte i Bogu hvala na zdravlju da što duže pivam."

I mi joj želimo da nas još dugo uveseljava svojim raskošnim, snažnim i toplim glasom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Pukla ljubav? Pojavila su se šuškanja o vezi sina bivšeg Hajdukova predsjednika i nekadašnje pornoglumice

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom