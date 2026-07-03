Velika pobjeda Portugala nad Hrvatskom i novi povijesni rekord Cristiana Ronalda bili su povod da se njegova partnerica Georgina Rodríguez oglasi na društvenim mrežama.
Nakon što je Portugal izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 protiv Hrvatske, Georgina Rodríguez na Instagramu je podijelila dvije priče posvećene uspjehu portugalske reprezentacije i svom partneru Cristianu Ronaldu.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora'' kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom
Ronaldo je protiv Hrvatske bio jedan od junaka susreta. Kapetan Portugala zabio je pogodak iz jedanaesterca kojim je izjednačio rezultat, a njegova reprezentacija do pobjede je stigla pogotkom Gonçala Ramosa u sudačkoj nadoknadi. Portugal je tako izborio prolaz među 16 najboljih reprezentacija svijeta.
Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Georgina je najprije podijelila službenu objavu portugalskog nogometnog saveza s Ronaldovim portretom, uz koju je dodala četiri crvena srca. Na fotografiji je stajala poruka: "Najstariji igrač koji je zabio u nokaut fazi Svjetskog prvenstva – Cristiano Ronaldo." Time je proslavljen još jedan povijesni rekord portugalske nogometne ikone, koja je s 41 godinom postala najstariji strijelac u nokaut fazi svjetskih prvenstava.
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U drugoj Instagram priči Georgina je podijelila zajedničku fotografiju portugalske reprezentacije iz svlačionice, uz koju je stavila bijelo srce i emotikon zvjezdica. Na fotografiji igrači poziraju s Ronaldovim dresom s brojem 21, uz poruku: "Uvijek ćemo biti 27+1."
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Georgina je ranije utakmicu Hrvatske i Portugala pratila iz doma te se nije pojavila na stadionu u Torontu, no ni na daljinu nije propustila pružiti podršku svom partneru i portugalskoj reprezentaciji. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka među prvima je na društvenim mrežama obilježila Ronaldov novi povijesni uspjeh.
Georgina Rodriguez na Instagramu - 5 Foto: Instagram
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram
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