Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom

Velika pobjeda Portugala nad Hrvatskom i novi povijesni rekord Cristiana Ronalda bili su povod da se njegova partnerica Georgina Rodríguez oglasi na društvenim mrežama.

Nakon što je Portugal izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 protiv Hrvatske, Georgina Rodríguez na Instagramu je podijelila dvije priče posvećene uspjehu portugalske reprezentacije i svom partneru Cristianu Ronaldu.

Ronaldo je protiv Hrvatske bio jedan od junaka susreta. Kapetan Portugala zabio je pogodak iz jedanaesterca kojim je izjednačio rezultat, a njegova reprezentacija do pobjede je stigla pogotkom Gonçala Ramosa u sudačkoj nadoknadi. Portugal je tako izborio prolaz među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Georgina je najprije podijelila službenu objavu portugalskog nogometnog saveza s Ronaldovim portretom, uz koju je dodala četiri crvena srca. Na fotografiji je stajala poruka: "Najstariji igrač koji je zabio u nokaut fazi Svjetskog prvenstva – Cristiano Ronaldo." Time je proslavljen još jedan povijesni rekord portugalske nogometne ikone, koja je s 41 godinom postala najstariji strijelac u nokaut fazi svjetskih prvenstava.

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U drugoj Instagram priči Georgina je podijelila zajedničku fotografiju portugalske reprezentacije iz svlačionice, uz koju je stavila bijelo srce i emotikon zvjezdica. Na fotografiji igrači poziraju s Ronaldovim dresom s brojem 21, uz poruku: "Uvijek ćemo biti 27+1."

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Georgina je ranije utakmicu Hrvatske i Portugala pratila iz doma te se nije pojavila na stadionu u Torontu, no ni na daljinu nije propustila pružiti podršku svom partneru i portugalskoj reprezentaciji. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka među prvima je na društvenim mrežama obilježila Ronaldov novi povijesni uspjeh.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

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