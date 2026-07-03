Pogledajte što je Thompson poručio Vatrenima nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Nakon bolnog oproštaja Vatrenih od Svjetskog prvenstva, Marko Perković Thompson poslao je poruku koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja i brojnih navijača hrvatske reprezentacije.
Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon tijesnog poraza 2:1 od Portugala u Torontu. Dok Portugal nastavlja put prema četvrtfinalu, gdje ga čeka dvoboj sa Španjolskom, Vatreni su se oprostili od svjetske smotre.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora''
Nedugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka oglasio se i Marko Perković Thompson, čije pjesme već godinama prate hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima te su neizostavan dio navijačke atmosfere i proslava.
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Na svojoj Facebook stranici podijelio je videospot za pjesmu "Zapali vatru", uz koji je objavio i emotivnu poruku upućenu hrvatskim nogometašima.
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Uz objavu je izdvojio stihove koji govore o ustrajnosti, snazi i vjeri, a brojni pratitelji njegovu su poruku doživjeli kao znak podrške Vatrenima nakon bolnog oproštaja od Svjetskog prvenstva. U komentarima su se ubrzo nizale poruke zahvale, ohrabrenja i ponosa na hrvatsku reprezentaciju.
Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Podsjetimo, Marka Perkovića Thompsona već ove subote, 4. srpnja, očekuje veliki koncert na stadionu u Zaprešiću, gdje će pred publikom održati još jedan glazbeni spektakl.
Kako napreduju pripreme pogledajte OVDJE.
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