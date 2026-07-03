Pogledajte što je Thompson poručio Vatrenima nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Nakon bolnog oproštaja Vatrenih od Svjetskog prvenstva, Marko Perković Thompson poslao je poruku koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja i brojnih navijača hrvatske reprezentacije.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon tijesnog poraza 2:1 od Portugala u Torontu. Dok Portugal nastavlja put prema četvrtfinalu, gdje ga čeka dvoboj sa Španjolskom, Vatreni su se oprostili od svjetske smotre.

Nedugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka oglasio se i Marko Perković Thompson, čije pjesme već godinama prate hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima te su neizostavan dio navijačke atmosfere i proslava.

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Na svojoj Facebook stranici podijelio je videospot za pjesmu "Zapali vatru", uz koji je objavio i emotivnu poruku upućenu hrvatskim nogometašima.

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Uz objavu je izdvojio stihove koji govore o ustrajnosti, snazi i vjeri, a brojni pratitelji njegovu su poruku doživjeli kao znak podrške Vatrenima nakon bolnog oproštaja od Svjetskog prvenstva. U komentarima su se ubrzo nizale poruke zahvale, ohrabrenja i ponosa na hrvatsku reprezentaciju.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Podsjetimo, Marka Perkovića Thompsona već ove subote, 4. srpnja, očekuje veliki koncert na stadionu u Zaprešiću, gdje će pred publikom održati još jedan glazbeni spektakl.

Kako napreduju pripreme pogledajte OVDJE.

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