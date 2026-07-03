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nije ostao ravnodušan

Pogledajte što je Thompson poručio Vatrenima nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Piše J. C., Danas @ 17:56 Celebrity komentari
Thompson - 4 Thompson - 4 Foto: In Magazin

Nakon bolnog oproštaja Vatrenih od Svjetskog prvenstva, Marko Perković Thompson poslao je poruku koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja i brojnih navijača hrvatske reprezentacije.

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