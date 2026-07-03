Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem

Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović ovih je dana jedna od najkomentiranijih mladih zvijezda u regiji, a sada je novom objavom na Instagramu dodatno zaintrigirala svoje pratitelje.

Mlada bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, koja je regionalnu publiku osvojila moćnim vokalom i pobjedom u glazbenom natjecanju Zvezde Granda, posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog glasina o navodnoj romansi s hrvatskim glazbenikom Jakovom Jozinovićem.

Šuškanja su krenula nakon što je Jozinović objavio, a potom obrisao video na kojem ljubi misterioznu djevojku za koju su brojni obožavatelji posumnjali da je upravo Džejla.

Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram

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Iako se ni Džejla ni Jakov dosad nisu javno očitovali o nagađanjima, pjevačica se sada prvi put oglasila na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelila je kratki, filmski video u kojem u sumrak šeta dvorištem starog kamenog zdanja, odjevena u upečatljiv svijetloplavi kombinezon. Uz objavu je napisala samo: "Plava djeluje drugačije", uz emotikon leptira. Video pogledajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili niz komplimenata. "Koji slay, koliko glam, ufff", "Prelijepa iznutra i izvana", "Nestvarna", pisali su joj obožavatelji.

Među komentarima našli su se i oni koji su ponovno otvorili temu njezina navodnog odnosa s Jakovom Jozinovićem, no Džejla na takve poruke nije odgovarala.

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Podsjetimo, Džejla Ramović rođena je u Goraždu, a široj je publici postala poznata nakon pobjede u 13. sezoni Zvezda Granda. Posljednjih godina uspješno gradi glazbenu karijeru, a osim hitovima, pažnju privlači i samozatajnim privatnim životom koji rijetko komentira u javnosti.

Više o njoj čitajte OVDJE.

Iako šuškanja traju već danima, ni Džejla ni Jakov o tome se nisu izjasnili.

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Je li zbog lijepe pjevačice puklo prijateljstvo Jakova Jozinovića i poznatog kolege? Više o ovoj temi čitajte OVDJE.

Džejla Ramović - 1 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 5 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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