Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem

Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović ovih je dana jedna od najkomentiranijih mladih zvijezda u regiji, a sada je novom objavom na Instagramu dodatno zaintrigirala svoje pratitelje.
Mlada bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, koja je regionalnu publiku osvojila moćnim vokalom i pobjedom u glazbenom natjecanju Zvezde Granda, posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog glasina o navodnoj romansi s hrvatskim glazbenikom Jakovom Jozinovićem.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora'' kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom
Šuškanja su krenula nakon što je Jozinović objavio, a potom obrisao video na kojem ljubi misterioznu djevojku za koju su brojni obožavatelji posumnjali da je upravo Džejla.
Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram
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Iako se ni Džejla ni Jakov dosad nisu javno očitovali o nagađanjima, pjevačica se sada prvi put oglasila na društvenim mrežama.
Na svom Instagram profilu podijelila je kratki, filmski video u kojem u sumrak šeta dvorištem starog kamenog zdanja, odjevena u upečatljiv svijetloplavi kombinezon. Uz objavu je napisala samo: "Plava djeluje drugačije", uz emotikon leptira. Video pogledajte OVDJE.
Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR
Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili niz komplimenata. "Koji slay, koliko glam, ufff", "Prelijepa iznutra i izvana", "Nestvarna", pisali su joj obožavatelji.
Među komentarima našli su se i oni koji su ponovno otvorili temu njezina navodnog odnosa s Jakovom Jozinovićem, no Džejla na takve poruke nije odgovarala.
Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot
Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot
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Podsjetimo, Džejla Ramović rođena je u Goraždu, a široj je publici postala poznata nakon pobjede u 13. sezoni Zvezda Granda. Posljednjih godina uspješno gradi glazbenu karijeru, a osim hitovima, pažnju privlači i samozatajnim privatnim životom koji rijetko komentira u javnosti.
Više o njoj čitajte OVDJE.
Iako šuškanja traju već danima, ni Džejla ni Jakov o tome se nisu izjasnili.
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Je li zbog lijepe pjevačice puklo prijateljstvo Jakova Jozinovića i poznatog kolege? Više o ovoj temi čitajte OVDJE.
Džejla Ramović - 1 Foto: Instagram
Jakov Jozinović - 5 Foto: Mario Poje/bravo/PR
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