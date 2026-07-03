Koga ljubi Portugalac koji je srušio Vatrene? Zajedno su donijeli veliku odluku zbog Svjetskog prvenstva

Zaručnica portugalskog reprezentativca Gonçala Ramosa, bivša sportska novinarka i influencerica Margarida Amaral Domingues, zbog njegove je nogometne karijere preselila u Pariz, a par je čak odgodio vjenčanje kako se ne bi preklapalo s mogućim nastupom Portugala u finalu Svjetskog prvenstva.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. porazom od Portugala (2:1). Iako će se mnogi složiti kako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke.

Jedan od portugalskih junaka bio je Gonçalo Ramos, koji je postigao pogodak za 2:1. Ovaj 25-godišnjak, koji je prije samo tri dana postao igrač Milana, prešavši iz PSG-a za 75 milijuna eura, već nekoliko godina ljubi atraktivnu Margaridu Amaral Domingues, influencericu i bivšu sportsku novinarku koja je u Portugalu dobro poznato lice.

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Margarida Amaral Domingues, Gonçalo Ramos - 3 Foto: Profimedia

Margarida je diplomirala komunikologiju na Katoličkom sveučilištu u Lisabonu, nakon čega je karijeru započela kao digitalna reporterka na sportskoj televiziji Sport TV, gdje je izvještavala o nogometnim i drugim sportskim događajima. Ljubav prema sportu kasnije ju je spojila upravo s Ramosom, a nakon njegova transfera iz Benfice u Paris Saint-Germain preselila se s njim u francusku prijestolnicu.

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Par je svoju vezu javno potvrdio 2023. godine, a u veljači 2025. objavili su zaruke. Nekoliko mjeseci poslije postali su roditelji sina Bernarda, koji će imati posebnu ulogu i na njihovu vjenčanju kao dječak koji će nositi prstenje.

Margarida Amaral Domingues, Gonçalo Ramos - 4 Foto: Profimedia

Goncalo Ramos Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Zanimljivo, zbog nogometa morali su promijeniti i datum vjenčanja. Ceremonija je prvotno bila planirana za 18. srpnja, no nakon što je finale Svjetskog prvenstva zakazano za 19. srpnja, odlučili su sve odgoditi za tjedan dana. Razlog je bio jednostavan – vjeruju da će Portugal igrati u finalu, pa nisu željeli da se njihov veliki dan preklapa s mogućim povijesnim uspjehom reprezentacije. Novi termin vjenčanja zakazali su za 25. srpnja.

Cristiano Ronaldo i Goncalo Ramos Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Iako je nekoć radila pred kamerama, Margarida se danas više posvećuje obiteljskom životu i društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevice.

U nedavnim intervjuima priznala je da joj nedostaje sportsko novinarstvo te da bi se jednog dana voljela vratiti televiziji, dok je Ramos otkrio kako nakon završetka nogometne karijere planiraju ponovno živjeti u Portugalu.

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