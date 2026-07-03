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Koga ljubi Portugalac koji je srušio Vatrene? Zajedno su donijeli veliku odluku zbog Svjetskog prvenstva

Piše E. G., Danas @ 08:55 Zanimljivosti komentari
Margarida Amaral Domingues, Gonçalo Ramos - 1 Margarida Amaral Domingues, Gonçalo Ramos - 1 Foto: Profimedia

Zaručnica portugalskog reprezentativca Gonçala Ramosa, bivša sportska novinarka i influencerica Margarida Amaral Domingues, zbog njegove je nogometne karijere preselila u Pariz, a par je čak odgodio vjenčanje kako se ne bi preklapalo s mogućim nastupom Portugala u finalu Svjetskog prvenstva.

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