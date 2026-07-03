Naš travel-influencer nije skrivao razočaranje nakon utakmice Vatrenih: "Nije pobijedila bolja momčad..."

Kristijan Iličić nakon poraza Hrvatske od Portugala poručio je da "nije pobijedila bolja momčad" te istaknuo kako su Vatreni ostavili srce na terenu i da cijela Hrvatska može biti ponosna.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. porazom od Portugala (2:1). Iako će se mnogi složiti kako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke.

Brojni poznati Hrvati nakon utakmice oglasili su se na društvenim mrežama. Među njima je i travel-influencer Kristijan Iličić, koji nije skrivao razočaranje ishodom susreta, ali ni ponos na igru Vatrenih.

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Kristijan Iličić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Kristijan Iličić - 1 Foto: Instagram

Na svom Instastoryju Iličić, koji je i sam bio na nekoliko utakmica Vatrenih u SAD-u i Kanadi, poručio je kako smatra da rezultat nije odraz onoga što se događalo na terenu.

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"Večeras nije pobijedila bolja momčad. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu i ostavila srce na terenu. Borili su se do zadnje sekunde i pokazali karakter zbog kojeg ih svi volimo. Možemo biti ponosni. Cijela Hrvatska je ponosna," napisao je.

Kristijan Iličić Foto: Instagram Screenshot

Kristijan Iličić na Antarktici - 1 Foto: Instagram

Kristijan Iličić - 6 Foto: Instagram

Njegove riječi dolaze nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pružila snažan otpor Portugalu, no ostala bez prilike za produžetke nakon što je, poslije VAR provjere, poništen pogodak Joška Gvardiola zbog zaleđa Marija Pašalića.

Iličićeva objava brzo je privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su se u velikom broju složili da su Vatreni, unatoč bolnom ispadanju, još jednom pokazali borbenost i zajedništvo po kojima su godinama prepoznatljivi.

Iličić je bio na utakmici protiv Gane, a koga je susreo, pogledajte OVDJE.

Emotivne prizore Vatrenih sa svojim najmilijima poslije utakmice pogledajte OVDJE.

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