Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora''

Ovih dana, kada su temperature zraka u crvenom i dosežu gotovo 40 stupnjeva u hladu, svi maštamo o godišnjem odmoru, i to po mogućnosti negdje uz more. Kako će poznati provesti ljeto, tko će boraviti na plaži, ali uopće ne planira ući u more, a komu je ipak draži bazen, saznala je naša Julija Bačić Barać.

More, bazen ili samo debeli hlad – pitali smo poznate Hrvate kako najradije provode ljetni odmor.

''Volim da je nekakva osama. Što sam starija, sve više volim biti na bazenu. Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci... Nisam više totalni fan mora kao što sam bila'', kaže Alka Vuica.

Alka Vuica Foto: In Magazin

"Hvali more, drž' se kraja" – toga se, čini se, drži Dražen Žerić Žera.

''Ne znam kad sam zadnji put ušao u vodu jer volim toplo more, a to je tek krajem osmog mjeseca. Ako ostanemo do tada, okupamo se, ali ne sjećam se kad sam zadnji put ušao u more.''

Žera ne ulazi baš u more, ali uživa u pogledu na pelješke plaže.

''Na Pelješcu je svakako mir, plaže su prekrasne, nema toliko gužve. Ja na plažu idem samo kad vozim djecu. Uglavnom sjedim u kafiću, pijem espresso ili jedem pršut i sir i to je to.''

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Ima i onih kojima je bazen mnogo draži izbor od mora.

''S godinama tražiš malo veći komfor. More meni ne pruža komfor. Ajde, izađem iz mog stana u Zadru u gaćicama, ali milijun ljudi – jedu, piju, šmrču, viču, psi laju. U mojim godinama meni to već ide na živce'', kaže Duško Lokin.

Ovaj Zadranin ljeta provodi daleko od svojeg Zadra.

''Kupam se u bazenu u kući svoje unuke i zeta u Gračanima, a imam i stan u Zadru na samoj plaži Kolovare. Neću se hvaliti, ali iznajmio sam ga agenciji i cijelo je ljeto sve zauzeto.''

Ljeto i poznati - 2 Foto: In Magazin

Na otoku Olibu već dugi niz godina ljetuje Vladimir Kočiš Zec, a ondje nerijetko sretne jednog kolegu.

''Godinama na otok dolazi Jura Stublić, već više od 35 godina. Mi obično zalegnemo na toj plaži, a tamo je njegova staza kojom ide na meditaciju i prolazi tom stazom. I često puta se dogodilo da naš dragi Jurica, ne gledajući kud hoda, stane meni na ruku ili na nogu.''

Alka Vuica nada se jednom pravom pozivu koji će njezin odmor učiniti onim iz snova.

''Ako me, naravno, neki bogati prijatelji ne pozovu na jahtu. Najviše volim biti na jahti, na brodu. Ja bih živjela na brodu. To mi je predivno i mislim da je to pravo ljetovanje. Kad možeš stati u neku uvalu, kupati se i skočiti direktno u more, i da ti je to buđenje – nema ništa ljepše. Ovi koji imaju jahtu, a nemaju žensku posadu, neka se jave.''

Alka Vuica Foto: In Magazin

A za idealan odmor nisu dovoljni samo sunce i more – mir mnogi stavljaju ispred svega.

''Uvijek biram plaže gdje nema ljudi. Ako nisam na moru, onda sam na Mrežnici, isto tamo gdje nema ljudi'', kaže Sanja Doležal.

''Ako ima više od 20 ljudi na plaži, ja idem u hladovinu vidjeti kakav je sladoled'', dodaje Nikola Bosilj.

''Otok Pag već skoro 20 godina, ali mislim da ću ugrabiti sedam dana gotovo cijelo ljeto'', otkrila je Ana Rucner.

''Mi imamo ljetnu oazu na otoku Krku. Svake godine smo tamo. Znamo obići neke dijelove da malo promijenimo, a jako ga volim zbog blizine'', kaže Antonija Stupar Jurkin.

I kamo god otišli, često je zaključak – naše more i plaže jedni su od najljepših na svijetu. Šteta samo što je godišnji odmor uvijek prekratak.

''Sve je lijepo, ali najljepše je na našem hrvatskom Jadranskom moru.''

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