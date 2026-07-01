Zgodna Talijanka plijenila je poglede uz bazen, a za njom ne zaostaje ni isklesani partner koji joj je mentorirao u showu

Jedan od najpopularnijih parova talijanske showbiz scene pobjegao je od svakodnevice u luksuzni Portofino. Bianca Guaccero i Giovanni Pernice uhvaćeni su uz bazen, gdje su uživali u zajedničkim trenucima, a pažnju su plijenili i svojim besprijekornim figurama.

Talijanska glumica i televizijska voditeljica Bianca Guaccero te profesionalni plesač Giovanni Pernice trenutno uživaju u romantičnom odmoru u Portofinu, gdje su ih paparazzi uhvatili tijekom opuštanja uz bazen luksuznog hotela.

Zaljubljeni par nije skrivao dobro raspoloženje, a osim osmijeha i nježnih pogleda, pažnju su privlačili i svojim zavidnim figurama.

Bianca Guaccero i Giovanni Pernice - 1 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bianca je zablistala u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu bordo boje koji je istaknuo njezinu vitku liniju, dok je Giovanni pokazao svoju atletsku građu po kojoj je poznat još iz plesnih dana. Tijekom razgovora uz bazen nisu skidali osmijehe s lica, a djelovali su potpuno opušteno i zaljubljeno.

Bianca Guaccero Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bianca Guaccero Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bianca Guaccero Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bianca Guaccero jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Italiji. Rođena je u gradu Bitontu, u pokrajini Bari, a karijeru je započela još kao tinejdžerica na televiziji prije nego što je ostvarila zapažene uloge na filmu i u televizijskim serijama. Veliku popularnost donijela joj je uloga Caroline Scapece u hit-seriji "Capri", a tijekom godina istaknula se i kao voditeljica brojnih zabavnih emisija na talijanskoj nacionalnoj televiziji RAI. Publika je pamti i kao jednu od voditeljica prestižnog Festivala u Sanremu 2008. godine, dok je posljednjih godina uspješno vodila emisije poput Detto Fatto, Dalla strada al palco i PrimaFestivala uoči Sanrema. Osim glumom i televizijskim voditeljstvom, okušala se i u glazbi te kazalištu, čime je izgradila status svestrane umjetnice.

Bianca Guaccero Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bianca Guaccero Foto: Marco Provvisionato / Zuma Press / Profimedia

Privatno je bila u braku s redateljem Dariom Acocellom, s kojim ima kćer Alice, a nakon razvoda nekoliko je godina svoj privatni život držala podalje od očiju javnosti. Upravo zato njezina veza s Giovannijem Perniceom izazvala je veliko zanimanje talijanskih medija.

Njihova ljubavna priča započela je prošle godine tijekom sudjelovanja u talijanskoj verziji showa ''Ples sa zvijezdama'', gdje su kao plesni partneri osvojili gledatelje, a ubrzo i jedno drugo. Romansa koja je isprva bila predmet nagađanja ubrzo je potvrđena, a njihova je kemija bila toliko uvjerljiva da su na kraju osvojili i pobjedu u natjecanju.

Bianca Guaccero i Giovanni Pernice - 7 Foto: Manuele Mangiarotti / Zuma Press / Profimedia

Bianca Guaccero i Giovanni Pernice - 2 Foto: Manuele Mangiarotti / Zuma Press / Profimedia

Bianca Guaccero i Giovanni Pernice Foto: Marco Provvisionato / ipa-agency / PA Images / Profimedia

Giovanni Pernice međunarodnu je slavu stekao kao profesionalni plesač u britanskom showu ''Strictly Come Dancing'', a nakon povratka u Italiju upravo mu je sudjelovanje u ''Ballando con le Stelle'' donijelo novu životnu i ljubavnu prekretnicu.

Bianca Guaccero Foto: Francesco Cigliano / Zuma Press / Profimedia

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