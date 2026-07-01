Pogledajte zašto su se strani mediji raspisali o Nives Celzijus, dvije riječi stalno se ponavljaju!

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju izvan hrvatskih granica. Austrijski tabloid posljednjih je mjeseci objavio niz tekstova o domaćoj pjevačici i spisateljici, a zanimljivo je da se u gotovo svakom naslovu ponavljaju iste dvije riječi.

Nives Celzijus pokazala je da interes za njezin privatni i javni život ne jenjava ni izvan Hrvatske. Na svom Instagram profilu podijelila je nekoliko članaka austrijskog tabloida ''Heute'', uz šaljivi komentar: ''Mislim da imam i pokojeg fana u Austriji.''

Nives Celzijus Foto: Screenshot

Austrijski medij posljednjih je mjeseci u više navrata izvještavao o Nives, a posebnu pozornost privukli su naslovi u kojima je redovito nazivaju ''balkanskom zvijezdom''. Pisali su o njezinim modnim izdanjima, objavama na društvenim mrežama i fotografijama koje su izazvale brojne reakcije čitatelja. Neki od naslova bili su ''Haljina s dubokim dekolteom uz bazen: Balkanska zvijezda raspametila obožavatelje'' te ''Mokri bikini! Balkanska zvijezda pokazala svoje obline''.



Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Među naslovima našli su se i oni o uskoj odjevnoj kombinaciji i plesnom videu koji je, prema njihovim riječima, privukao veliku pažnju.

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

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Da strani mediji prate Nives, nije nikakva novost. Još tijekom braka s nogometašem Dinom Drpićem često je bila tema britanskih tabloida poput ''The Suna'', ''Daily Stara'' i ''SPORTbiblea'', koji su redovito prenosili vijesti o njezinim javnim nastupima i objavama.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

Nives Celzijus godinama je jedno od najpoznatijih imena domaće javne scene. Osim glazbe, ostvarila je uspješnu karijeru kao spisateljica, glumica i televizijska voditeljica. Njezina autobiografska knjiga ''Gola istina'' svojedobno je osvojila nagradu Kiklop za hit godine, čime je dodatno učvrstila svoj status jedne od najprepoznatljivijih domaćih zvijezda.

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