Od modnog dvojca do samostalnog potpisa: Aleksandar Šekuljica o novom projektu i najvećem uspjehu

Nova stranica, novi dizajn i nova sloboda. Aleksandar Šekuljica prošle godine odlučio je dizajnirati samostalno nakon što je godinama bio dio modnog dvojca. Što mu je to donijelo, smatra li se sretnim čovjekom te kakav je njegov novi projekt, podijelio je s našom Dijanom Kardum.

Nakon dva desetljeća kao dio modnog dvojca ELFS, Aleksandar Šekuljica prošle je godine odlučio okrenuti novu stranicu i krenuo samostalno. Na svoj popis dizajna ovih je dana dodao i sunčane naočale.

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''Kad ti je doslovno potrebno da styling upotpuniš s nekim malim šarenim detaljem, naočale uvijek mogu uskočiti upomoć'', objašnjava nam Aleksandar.

Inspiraciju je pronašao u jednom od najpoznatijih simbola talijanskog dizajna — murano staklu.

''Inspirirao sam se isključivo s koloritom iz murano stakla, bilo mi je onako fora gledati ovo šarenilo i razmišljao sam kako bih ja to mogao nešto napraviti na tu foru i onda sam skužio kad sam krenuo raditi naočale, da u biti sve te boje koje mi se sviđaju su u biti boje koje se ponavljaju i ta transparentnost'', kaže nam.

Godina iza njega bila je, kaže, upravo ono što je tražio — manje pritiska, a više prostora za kreativnost.

''Definitivno mi je bila sve ono što sam si htio. Htio sam si nekakav ajmo reć lakši i manje stresan period i definitivno sam ga u ovih godinu dana dobio. Dobio sam da radim stvari koje me vesele, da istražujem neke nove forme neke nove načine i sve mi se to poklopili. Nadam se da će i u narednim godinama biti tako''.

A odluka za samostalan put, priznaje, bila je i svojevrsni rizik. No upravo se u tome, kaže, krije i najveća nagrada.

''Prije svega mislim da sam jako sretan čovjek, ono kako se kaže, sreća prati hrabre, tako da treba riskirati i treba smišljati, neke nove stvari pa se dese i takvi uspjesi''.

Nakon godina u modi, najvećim uspjehom smatra...

''Da sam uspio odvojiti malo više vremena za sebe''.

Iako se domaća modna scena u više od dva desetljeća promijenila, Šekuljica smatra da je put hrvatskih dizajnera i dalje daleko od jednostavnog.

''Definitivno se hrvatska modna scena jako promijenila u ovih 22 godine koliko smo u modnome poslu i tržište samo se promijenilo do te mjere da se trenutno natječemo sa stranim brendovima u jednoj jako, jako, jako nepoštenoj igri jer se igramo po njihovim pravilima sa resursima koje mi u Hrvatskoj kao modna scena apsolutno nemamo''.

No upravo ga je ta domaća borba, kaže, naučila najviše.

''Najveća životna škola koju sam imao mi je definitivno iskustvo u modi u Hrvatskoj i mislim da niti jedna svjetska modna metropola te ne može naučit tom preživljavanju u modi kao kod nas gdje modna scena apsolutno ne postoji, a ono mala bara puna krokodila i definitivno da je to iskustvo definitivno nešto najvrednije što nosim sa sobom 22 godine modnog iskustva i mislim da bih mogao bilo gdje otić u svijetu i solit im pamet''.

I danas ima stvari koje ga mogu iznenaditi.

''Da na zapakirani proizvod napišem poruku kao da je osobi koja je to kupila poklonio netko drugi, to je možda bio najneobičniji zahtjev, ali bio je jako jako simpatičan i nakon toga smo se počeli na račun toga šaliti''.

Nakon 22 godine iskustva, Aleksandar Šekuljica danas ne gleda unatrag. Novi projekti, nove forme i novi detalji — njegov su dokaz da moda uvijek može dobiti još jedno poglavlje.

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