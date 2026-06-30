Mini badić i bujne obline u prvom planu! Ivana Knoll se javila iz vrućeg Toronta

Ivana Knoll između utakmica hrvatske reprezentacije uživa u Torontu, a pratiteljima je pokazala kako vrijeme krati odmorom uz bazen i fotografijom u minijaturnom crnom bikiniju.
Ivana Knoll ovih dana bodri Vatrene na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, a vrijeme između utakmica hrvatske reprezentacije odlučila je iskoristiti za malo odmora.3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica
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Najpoznatija hrvatska navijačica javila se iz Toronta, gdje je na Instagram Storyju objavila fotografiju u minijaturnom crnom bikiniju.
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Ivana Knoll Foto: Ivana Knoll/Instagram
Pozirala je ispred ogledala, a uz objavu je kratko poručila: "Vrijeme je za bazen i malo odmora".
Ivana je i ovoga puta pokazala svoju zavidnu figuru, a pratiteljima je dala do znanja da, između navijanja za Vatrene i putovanja po Kanadi, pronalazi vrijeme i za opuštanje uz bazen.
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Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram
Knoll je od početka Svjetskog prvenstva redovito uz hrvatsku reprezentaciju, a svojim atraktivnim izdanjima i objavama s tribina ponovno privlači veliku pozornost navijača i medija diljem svijeta.
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