Mini badić i bujne obline u prvom planu! Ivana Knoll se javila iz vrućeg Toronta

Ivana Knoll između utakmica hrvatske reprezentacije uživa u Torontu, a pratiteljima je pokazala kako vrijeme krati odmorom uz bazen i fotografijom u minijaturnom crnom bikiniju.

Ivana Knoll ovih dana bodri Vatrene na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, a vrijeme između utakmica hrvatske reprezentacije odlučila je iskoristiti za malo odmora.

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Najpoznatija hrvatska navijačica javila se iz Toronta, gdje je na Instagram Storyju objavila fotografiju u minijaturnom crnom bikiniju.

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Ivana Knoll Foto: Ivana Knoll/Instagram

Pozirala je ispred ogledala, a uz objavu je kratko poručila: "Vrijeme je za bazen i malo odmora".

Ivana je i ovoga puta pokazala svoju zavidnu figuru, a pratiteljima je dala do znanja da, između navijanja za Vatrene i putovanja po Kanadi, pronalazi vrijeme i za opuštanje uz bazen.

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Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Knoll je od početka Svjetskog prvenstva redovito uz hrvatsku reprezentaciju, a svojim atraktivnim izdanjima i objavama s tribina ponovno privlači veliku pozornost navijača i medija diljem svijeta.

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