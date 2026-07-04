Fani Stipković pohvalila se fotografijama sa Svjetskog prvenstva, društvo joj je pravio slavni par!

Fani Stipković pratila je pobjedu Španjolske protiv Austrije iz svečane lože u društvu supruga Fernanda Hierra te zvijezda poput Penélope Cruz, Javiera Bardema i Plácida Dominga.

I dok se Hrvatska oprostila od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala, Španjolska je pobjedom od 3:0 protiv Austrije ostala u utrci za zlatni trofej pobjednika, te će igrati upravo protiv Cristiana Ronalda i društva.

U još jednom velikom španjolskom danu na Svjetskom prvenstvu uživala je i Fani Stipković, koja je iz svečane lože pratila utakmicu Španjolske i Austrije u društvu supruga, legende španjolskog nogometa Fernanda Hierra.

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Iako joj srce uvijek kuca za Hrvatsku, Fani je ovoga puta navijala i za Španjolsku, a nakon utakmice podijelila je dojmove uz emotivnu poruku: "Postoje fotografije koje govore mnogo više od jedne utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan na Svjetskom prvenstvu. Čestitke, Španjolska!"

Fani Stipković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković i Fernando Hierro - 3 Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

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Posebnu pozornost privukle su fotografije na kojima Fani pozira s velikim imenima španjolske i svjetske scene. U društvu nje i Fernanda Hierra bili su Penélope Cruz i Javier Bardem, a Fani se pohvalila i susretom s opernom legendom Plácidom Domingom.

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Fani Stipković i Fernando Hierro - 2 Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji pozirala je u svečanoj loži s Penélope, Javierom, Hierrom i društvom, dok je za utakmicu odabrala ležerno, ali elegantno izdanje – bijelu košulju, tamne hlače i decentan nakit. U jednom trenutku odjenula je i hrvatski dres, pokazujući da ni na španjolskoj utakmici ne zaboravlja svoje korijene.

Fani Stipković - 2 Foto: Instagram

Fani Stipković - 3 Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković - 3 Foto: Instagram

Sudeći prema objavama, atmosfera na stadionu u Los Angelesu bila je spektakularna, a Fani je imala priliku spojiti sport, emocije i glamur u jednom od najposebnijih dana ovogodišnjeg Mundijala.

Stipković posebne uspomene vuče iz dalekog Meksika, o čemu više čitajte OVDJE.

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