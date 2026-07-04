Fani Stipković pohvalila se fotografijama sa Svjetskog prvenstva, društvo joj je pravio slavni par!

Fani Stipković pratila je pobjedu Španjolske protiv Austrije iz svečane lože u društvu supruga Fernanda Hierra te zvijezda poput Penélope Cruz, Javiera Bardema i Plácida Dominga.
I dok se Hrvatska oprostila od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala, Španjolska je pobjedom od 3:0 protiv Austrije ostala u utrci za zlatni trofej pobjednika, te će igrati upravo protiv Cristiana Ronalda i društva.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
U još jednom velikom španjolskom danu na Svjetskom prvenstvu uživala je i Fani Stipković, koja je iz svečane lože pratila utakmicu Španjolske i Austrije u društvu supruga, legende španjolskog nogometa Fernanda Hierra.
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Iako joj srce uvijek kuca za Hrvatsku, Fani je ovoga puta navijala i za Španjolsku, a nakon utakmice podijelila je dojmove uz emotivnu poruku: "Postoje fotografije koje govore mnogo više od jedne utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan na Svjetskom prvenstvu. Čestitke, Španjolska!"
Fani Stipković - 1 Foto: Instagram Screenshot
Fani Stipković i Fernando Hierro - 3 Foto: Instagram
Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram
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Posebnu pozornost privukle su fotografije na kojima Fani pozira s velikim imenima španjolske i svjetske scene. U društvu nje i Fernanda Hierra bili su Penélope Cruz i Javier Bardem, a Fani se pohvalila i susretom s opernom legendom Plácidom Domingom.
Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram
Fani Stipković i Fernando Hierro - 2 Foto: Instagram
Na jednoj fotografiji pozirala je u svečanoj loži s Penélope, Javierom, Hierrom i društvom, dok je za utakmicu odabrala ležerno, ali elegantno izdanje – bijelu košulju, tamne hlače i decentan nakit. U jednom trenutku odjenula je i hrvatski dres, pokazujući da ni na španjolskoj utakmici ne zaboravlja svoje korijene.
Fani Stipković - 2 Foto: Instagram
Fani Stipković - 3 Foto: Fani Stipković/Instagram
Fani Stipković - 3 Foto: Instagram
Sudeći prema objavama, atmosfera na stadionu u Los Angelesu bila je spektakularna, a Fani je imala priliku spojiti sport, emocije i glamur u jednom od najposebnijih dana ovogodišnjeg Mundijala.
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