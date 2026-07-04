Vrućine prve srpanjske subote nisu spriječile poznate Hrvate da prošeću špicom, pogledajte tko se sve pojavio!

Sunčana i vruća subota ponovno je ispunila zagrebačku špicu, gdje su brojni poznati Hrvati prošetali centrom grada u upečatljivim ljetnim modnim kombinacijama.

Sunčana i iznimno topla subota ponovno je ispunila zagrebački Cvjetni trg i okolne ulice, gdje su brojni građani, ali i poznata lica domaće javne scene, iskoristili visoke temperature za opuštenu šetnju i druženje na omiljenoj gradskoj špici.

Ljetno vrijeme diktiralo je i modne odabire. Dame su uglavnom birale lagane, cvjetne haljine koje su savršeno pristajale toplom srpanjskom danu, dok su pojedine modne kombinacije privlačile posebnu pažnju prolaznika.

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Poznati na špici, 4. srpnja - 34 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 32 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 28 Foto: Josip Moler/Cropix

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Prozračne tkanine, vedri uzorci i elegantni modni detalji još su jednom potvrdili da je zagrebačka špica mjesto na kojem se moda uvijek pomno prati.

Poznati na špici, 4. srpnja - 35 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 24 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 21 Foto: Josip Moler/Cropix

Među poznatim licima koja su prošetala centrom grada našli su se liječnica Petra Meštrić, bivši saborski zastupnik Nenad Stazić, bivša ministrica Mirela Holy, koja se pojavila u za nju neobičnoj kombinaciji, Ivančica Pahor, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Lora Vidović, Paula Veličković, glumica Goranna McDonald, glumac Marko Petrić koji je špicom prošetao u društvu kćeri Lily, savjetnica ministra zdravstva Snježana Krpeta, politički analitičar Žarko Puhovski, redatelj Hrvoje Hribar, Miroslava Jaramaz, književnica Sanja Pilić, Polina Guševa te brojni drugi.

Poznati na špici, 4. srpnja - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 7 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici, 4. srpnja - 10 Foto: Josip Moler/Cropix

I ovoga vikenda zagrebačka špica pokazala je zašto je omiljeno mjesto susreta poznatih Hrvata – uz sunce, visoke temperature i ležernu atmosferu, centar grada ponovno se pretvorio u pravu modnu pistu na otvorenom.

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