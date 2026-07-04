Tko je čudesni vratar koji je Messijevu Argentinu doveo na rub ispadanja i postao hit Svjetskog prvenstva?

Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha, koji je briljantnim obranama protiv Španjolske i Argentine osvojio simpatije svijeta, postao je jedna od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva i simbol bajkovitog nastupa svoje reprezentacije.

Porazom od Argentine 3:2 nakon produžetaka, zaključena je bajka Zelenortskih Otoka na Svjetskom nogometnom prvenstvu. U jednoj od najboljih utakmica ovogodišnjeg natjecanja ova afrička država borila se protiv aktualnih svjetskih prvaka, a njezin vratar Vozinha u više navrata je skinuo sigurne golove Lionelu Messiju.

Pravim imenom Josimar José Évora Dias, Vozinha je jedan od najvećih hitova Svjetskog prvenstva 2026. godine. Reprezentativna jedinica, koji je nedavno navršio 40. rođendan, rođen je u Mindelu, a nogometni put vodio ga je od domaćih klubova, preko Angole, Moldavije, Portugala, Cipra i Slovačke, sve do najveće svjetske pozornice.

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Zanimljivo, i svoje ime duguje nogometu - njegov otac se zaljubio u nogomet gledajući brazilsku reprezentaciju, za koju je tada kao desni bek igrao Josimar.

Vozinha - 3 Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iako nije imao glamurozan početak karijere, Vozinha je godinama bio oslonac reprezentacije. Za Zelenortske Otoke debitirao je 2012. godine, nastupao je na više Afričkih kupova nacija, a mlađi brat Delmiro također je bio reprezentativac.

Njegova životna priča posebno je dirnula navijače. Odrastao je u otočnoj zemlji u kojoj nogomet znači mnogo više od sporta, a prema pisanju stranih medija, velik dio djetinjstva proveo je uz baku i djeda, dok je otac bio u vojsci, a majka je radila. Upravo zato ga je posebno pogodilo što njegova majka isprva nije mogla doći na Svjetsko prvenstvo zbog troškova vize, no kasnije mu se želja ipak ostvarila.

Vozinha - 1 Foto: DIDIER LEFA PHOTOGRAPHY / imago sportfotodienst / Profimedia

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Na Mundijalu je postao prava senzacija nakon što je u povijesnom remiju protiv Španjolske sačuvao mrežu netaknutom, a zatim je briljirao i protiv Argentine, u susretu u kojem su Zelenortski Otoci aktualne svjetske prvake doveli do ruba ispadanja. Argentina je slavila 3:2 nakon produžetaka, ali Vozinha je ponovno osvojio simpatije svijeta obranama protiv Messija i društva.

Vozinha - 1 Foto: Instagram

Vozinha - 3 Foto: Instagram

Zelenortski Otoci na kraju su se od Svjetskog prvenstva oprostili u nokaut fazi, ali njihov nastup ostat će zapamćen kao jedna od najljepših priča turnira. Vozinha je od iskusnog vratara relativno nepoznatog široj javnosti postao globalni miljenik, a broj pratitelja na društvenim mrežama eksplodirao je tijekom turnira.

Vozinha - 4 Foto: Instagram

Njegova priča dokaz je da Svjetsko prvenstvo i dalje ima moć stvarati neočekivane heroje — a Vozinha je ovoga ljeta postao upravo to.

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