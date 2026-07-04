Uoči Thompsonova koncerta vlada prava pomama za suvenirima, pogledajte što se nudi!

Uoči Thompsonova koncerta u Zaprešiću ispred stadiona su postavljeni štandovi na kojima se prodaju majice, šalovi, hrvatske zastave i drugi suveniri, a brojni obožavatelji već su počeli kupovati memorabilije uoči subotnjeg nastupa.

Nekoliko sati prije velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, oko stadiona Ivan Laljak-Ivić počeli su se okupljati prvi obožavatelji, a uz prilazne ceste osvanuli su i brojni štandovi s prigodnim suvenirima.

Na fotografijama se može vidjeti bogata ponuda memorabilija posvećenih popularnom pjevaču. Posjetiteljima su na raspolaganju majice s Thompsonovim motivima i stihovima njegovih pjesama, navijački šalovi, hrvatske zastave te ostali rekviziti u crveno-bijelim bojama.

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Štandovi uoči Thompsonovog koncerta - 1 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Štandovi uoči Thompsonovog koncerta - 3 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

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Kupaca nije nedostajalo ni tijekom prijepodneva. Mnogi su zastajali razgledavajući ponudu, isprobavali majice ili kupovali suvenire kako bi spremni dočekali večerašnji spektakl.

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Posebnu pozornost privlače veliki hrvatski barjaci postavljeni uz štandove, koji dodatno naglašavaju atmosferu uoči koncerta, dok su među najtraženijim artiklima upravo majice s motivima Marka Perkovića Thompsona.

Štandovi uoči Thompsonovog koncerta Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 4 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Večerašnji koncert na stadionu Ivan Laljak-Ivić održava se točno godinu dana nakon Thompsonova rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a organizatori očekuju dolazak tisuća obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Sudeći prema prizorima ispred stadiona, atmosfera se već polako zagrijava, a brojni fanovi žele uspomenu na koncert ponijeti kući u obliku jednog od suvenira koji se nude na štandovima.

Ovih dana radnici su dovršavali montažu pozornice, dok je policijska uprava izdala upute o privremenoj prometnoj regulaciji koje možete pronaći OVDJE.

Kako izgleda stadion dan prije koncerta, pogledajte OVDJE.

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