Vjenčali su se Taylor Swift i Travis Kelce! Slavni uzvanici i jedan neobičan detalj obilježili su njihov dan

Dugoočekivano vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja održano je u Madison Square Gardenu pred oko 1000 ljudi.

Taylor Swift i Travis Kelce izrekli su sudbonosno "da". Pop megazvijezda i NFL igrač vjenčali su se u petak, 3. srpnja, na raskošnoj ceremoniji održanoj u kultnom Madison Square Gardenu u New Yorku.

Vijest je za magazin PEOPLE potvrdila Taylorina glasnogovornica službenim priopćenjem.

Za svoj veliki dan mladenci su odabrali vrhunsku modu. Taylor je nosila unikatnu vjenčanicu kuće Christian Dior Haute Couture, koju je dizajnirao Jonathan Anderson u bliskoj suradnji s parom. Cipele su izrađene po mjeri u Christian Louboutinu, dok je mladenkin izgled upotpunio nakit kuće Cartier.

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Taylor Swift i Travis Kelce - 2 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 2 Foto: Profimedia

Jedan od detalja koji je posebno privukao pozornost jest činjenica da nisu imali tradicionalne djeveruše ni kumove. Taylorin brat Austin Swift bio je njezin vjenčani kum (Man of Honor), dok je Travisov brat Jason Kelce bio njegov kum, a nećakinje Wyatt (6), Elliotte (5) i Bennett (3) nosile su cvijeće. Ceremoniju je vodio njihov dugogodišnji prijatelj, glumac Adam Sandler.

Nakon što su proglašeni mužem i ženom, veliki ekrani ispred Madison Square Gardena zasvijetlili su porukom "JUST T&T MARRIED!", što je izazvalo oduševljenje okupljenih obožavatelja.

el 3 de julio de 2026 será oficialmente un día recordado por todos los swifties por el resto de nuestra vidas pic.twitter.com/LOxVLU0SHu — greth 🇲🇽 (@folksrswift) July 4, 2026

Na jednom od najiščekivanijih celebrity vjenčanja godine okupio se impresivan broj slavnih uzvanika. Među čak 1000 uzvanika su bili Gigi Hadid i Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jimmy Fallon, Ellie Goulding, Benson Boone, Miranda Lambert, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Tommy Hilfiger i brojna druga poznata imena iz svijeta glazbe, filma i sporta.

Taylor Swift - 3 Foto: Afp

Večer prije vjenčanja održana je intimna probna večera u Infosys Theatreu unutar Madison Square Gardena, kojoj su prisustvovali članovi obitelji i najbliži prijatelji para.

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Pripreme za vjenčanje trajale su danima. Kamioni su dopremali scenografiju, dekoracije i travu, a cijeli prostor bio je potpuno preuređen za ovu posebnu prigodu. Prema pisanju američkih medija, slavlju je prisustvovalo oko tisuću uzvanika, a sigurnosne mjere bile su na najvišoj razini.

Taylor Swift - 1 Foto: Profimedia

Travis Kelce - 1 Foto: Instagram

Swift i Kelce zajedno su od 2023. godine, nakon što je NFL zvijezda javno priznao da je na koncertu u sklopu The Eras Toura u Kansas Cityju pokušao pjevačici dati narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona. Njihove zaruke uslijedile su u kolovozu 2025., kada je Kelce zaprosio pjevačicu prstenom koji je osobno dizajnirao u suradnji s draguljarkom Kindred Lubeck.

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja - 1 Foto: Profimedia

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja - 2 Foto: Profimedia

Neposredno prije vjenčanja par je donirao čak 26 milijuna dolara brojnim humanitarnim organizacijama, među kojima su Feeding America, ASPCA i Imagination Library Dolly Parton, potvrđeno je u priopćenju Taylorine glasnogovornice.

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