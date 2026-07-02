Natali Dizdar u velikom intervjuu iskreno progovorila o životu između Hrvatske i Francuske: "Kod nas toga nema"

Natali Dizdar uoči povratka na zagrebačku pozornicu progovorila je o tome kako ju je majčinstvo promijenilo, životu između Hrvatske i Francuske, ljubavi prema vinilima i novom glazbenom poglavlju koje je tek pred njom.

Nakon što je dio prošle godine posvetila obitelji i majčinstvu, Natali Dizdar ponovno se vratila koncertnim aktivnostima. Dana 9. srpnja održat će koncert u Garden Taproomu, a posebno okruženje dvorišta craft pivovare zasigurno će dati dodatnu draž njezinom nastupu.

U razgovoru za Showbuzz.hr otkrila je kako ju je majčinstvo promijenilo, što publika može očekivati na velikom koncertu u Zagrebu, kako danas gleda na početke karijere te zašto će fizički nosači zvuka za nju uvijek imati posebnu vrijednost.

Galerija 16 16 16 16 16

Natali Dizdar Foto: Natali Dizdar/PR

Natali Dizdar - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

U veljači 2025. Dizdar je prvi puta postala majka, kada je sa zaručnikom Williamom Pergeom dobila kćer Lolu. Majčinstvo joj je, kaže, promijenilo pogled na život, ali i svakodnevicu.

"Prvenstveno mi je promijenilo način života, a zatim osjećaj na sve, ljude oko sebe, samu sebe, u opisu sve je nekako mekše i ljepše. Glazba je bila na pauzi neko vrijeme, koncerti su sad krenuli od ove godine, ali još nisam došla do studija tako da ćemo vidjeti što će se tamo događati. Obično nova iskustva donose inspiraciju, a dok se uspijemo dogovoriti i svi skupiti za ulazak u studio, do tad bih se već mogla i naspavati", poručila je Natali.

Natali Dizdar - 7 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Natali Dizdar Foto: Instagram

Na pitanje kako danas izgleda balans između majčinskih obveza i glazbene karijere, priznaje da nije osoba koja se voli žaliti: "Ja sam skužila da nisam baš tip koji se puno žali i priča kako mi je nešto teško. Ima trenutaka naravno, ali ako se generalno osjećam dobro, odnosno ako je neka dobra faza, bez obzira na količinu obaveza to je nešto što me fura više nego bilo što drugo."

Pred Natali je i veliki koncert u Zagrebu, za koji najavljuje nešto drukčije iskustvo.

"To će biti jedna fina intimna ljetna priča, mislim da je uvijek nešto drugačije i za ljude koji su često na mojim koncertima. Novi album je još uvijek svjež, a s obzirom na to da u bendu imam ljude koji svi rade svoje uspješne solo projekte, ove godine smo počeli raditi i neke integracije, većinom s elektronikom, tako da... dođite, neće vam biti dosadno", bila je uzbuđena.

Natali Dizdar - 2 Foto: Ivo Ravlic / CROPIX

Natali Dizdar - 1 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Više od dva desetljeća prošlo je od njezina nastupa u showu "Story Supernova Music Talents", koji joj je otvorio vrata glazbene scene. Danas na to razdoblje gleda s dozom samokritike.

"Da bude još beskompromisnija i da se malo bolje pripremi za nastupe na televiziji. Tad sam živjela isključivo na valu spontanosti, što je nekad ispalo super, ali neke nastupe bih najradije izbrisala", iskrena je Natali.

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović se javila iz Toronta nakon bolnog ispadanja Hrvatske: "Jesam li razočarana? Jesam..."

Posljednjih godina život dijeli između Hrvatske i Francuske, a kaže kako između dvije zemlje vidi više sličnosti nego razlika: "Moram priznati da ima dosta sličnosti, pogotovo s Dalmacijom. Francuzi su dosta opušteni i puno se žale na sve tako da se često osjećam kao da sam doma. Razlike su više u tome što je to ipak multikulturalna velika država koja nosi neku svoju drugu problematiku. Ljudi nisu topli kao kod nas, pristupačni, spontani, autentični. S druge strane strastveni su i s nepogrešivim osjećajem za estetiku, puno se ulaže u kulturu i umjetnost, a to je ono što mislim da nama u Hrvatskoj nedostaje, na svim razinama, od školske dobi pa nadalje."

Natali Dizdar - 4 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na pitanje osjeća li se više kao građanka svijeta ili je Hrvatska ipak njezin dom, odgovara kratko: "I jedno i drugo, otvorena sam prema svijetu i avanturama, ali imam čvrste korijene."

Natali je poznata i kao velika ljubiteljica vinila, a smatra da nijedan streaming servis ne može zamijeniti osjećaj slušanja ploče.

"Pa najljepši je medij za muziku, sve nekako zvuči 'skuplje' na vinilu. A i sam taj ritual paljenja gramofona, stavljanja ploče zove na prisutnost, usporavanje, što mislim da nam svima pomalo nedostaje", kazala je, a kada bi morala birati između streaminga i fizičkog nosača zvuka, odluka bi ovisila o ulozi u kojoj se nalazi.

In Magazin: Natali Dizdar - 4 Foto: In Magazin

Natali Dizdar u klubu - 2 Foto: Mirta Cindrić/PR

"Ahh... da sam slušateljica koja se ne bavi glazbom sigurno bi to bio streaming servis, ali s ovim backgroundom, fizički nosač zvuka."

Posljednjih godina bila je ambasadorica Nacionalnog dana albuma i Dana prodavaonica ploča, a vjeruje da album ponovno dobiva na važnosti.

"Ne bih znala stvarno, jedno vrijeme mislim da nitko od mlađih generacija nije više doživljavao albume, ali sad mi se čini možda da je album opet 'in'. Playliste su mi najgora varijanta, moram priznat. Nikad nijednu nisam otvorila da mi je bila cool, jedino ovako kad nemam inspiracije pa kćerki Loli pustim da svira nešto iz neke određene kategorije dok kuham ručak", ispričala je Natali.

Posljednji album "Zadnji dan ljeta" je pobrao brojne nagrade, a Natali otkriva koje su joj pjesme s tog izdanja danas najbliže srcu.

"Volim 'Ocean' i 'Turista' s Mladenom Badovincem, ali sve pjesme su spojene s nekim momentom iz mog života, vremena u kojem je album nastajao."

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Ivana Knoll se oglasila nakon ispadanja Hrvatske: "Barem smo igrali i zabili pošteno!"

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Životna priča jedne od najvećih glazbenih ikona teža je nego što mnogi mogu zamisliti

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda 2000-ih nije propustila dvoboj Vatrenih, zbog svojih korijena nije skrivala za koga navija

Pogledaji ovo Celebrity Naš travel-influencer nije skrivao razočaranje nakon utakmice Vatrenih: "Nije pobijedila bolja momčad..."