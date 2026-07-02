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Natali Dizdar u velikom intervjuu iskreno progovorila o životu između Hrvatske i Francuske: "Kod nas toga nema"

Piše E. G., Danas @ 11:49 Celebrity komentari
Natali Dizdar - 1 Natali Dizdar - 1 Foto: Ivo Ravlic / CROPIX

Natali Dizdar uoči povratka na zagrebačku pozornicu progovorila je o tome kako ju je majčinstvo promijenilo, životu između Hrvatske i Francuske, ljubavi prema vinilima i novom glazbenom poglavlju koje je tek pred njom.

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Intervju s Natali Dizdar
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Natali Dizdar u velikom intervjuu iskreno progovorila o životu između Hrvatske i Francuske: "Kod nas toga nema"
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