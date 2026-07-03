Zvijezda 2000-ih nije propustila dvoboj Vatrenih, zbog svojih korijena nije skrivala za koga navija

Nelly Furtado pratila je pobjedu Portugala nad Hrvatskom sa stadiona u Torontu, gdje je na društvenim mrežama pokazala navijačku atmosferu i još jednom istaknula ponos na svoje portugalske korijene i dugogodišnju povezanost s nogometom.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. porazom od Portugala (2:1). Iako će se mnogi složiti kako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke.

Među tisućama navijača koji su u Torontu pratili dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva bila je i kanadska glazbena zvijezda Nelly Furtado. Pjevačica je na svom Instastoryjima podijelila niz fotografija i videa kojima je pokazala kako je svim srcem navijala za portugalsku reprezentaciju.

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Nelly Furtado - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nelly Furtado - 5 Foto: Instagram Screenshot

Furtado je prije utakmice pozirala ispred voštane figure Cristiana Ronalda, nosila je crvenu kapu s grbom Portugala, a potom se na stadionu fotografirala s prijateljima dok je oko sebe vladala prava navijačka atmosfera. Podijelila je i snimke portugalskih navijača koji su preplavili ulice Toronta, kao i prizore s tribina neposredno prije početka susreta.

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Nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom pjevačica nije skrivala oduševljenje, a njezina prisutnost na stadionu dodatno je potvrdila koliko je vezana uz zemlju svojih roditelja.

Nelly Furtado - 2 Foto: Instagram Screenshot

Nelly Furtado - 3 Foto: Instagram Screenshot

Iako je rođena u Kanadi, Furtado potječe iz portugalske obitelji – njezini roditelji emigrirali su s Azorskih otoka, a pjevačica je tijekom karijere često isticala koliko je ponosna na svoje portugalske korijene.

Ljubav prema nogometu pokazivala je i ranije. Godine 2004. objavila je pjesmu "Força", koja je postala službena himna Europskog prvenstva održanog u Portugalu. Upravo je tom pjesmom otvorila završnicu turnira u Lisabonu, a "Força" je s vremenom postala jedna od najprepoznatljivijih nogometnih pjesama u portugalskoj sportskoj povijesti.

Tijekom godina Furtado je u više navrata podržavala portugalsku reprezentaciju na velikim natjecanjima, pa njezin dolazak na utakmicu protiv Hrvatske nije bio iznenađenje.

Nelly Furtado - 6 Foto: Instagram Screenshot

Dok su hrvatski navijači tugovali zbog ispadanja Vatrenih, Nelly Furtado slavila je prolazak Portugala među četiri najbolje reprezentacije svijeta, još jednom pokazavši koliko je nogomet važan dio njezina identiteta i povezanosti s domovinom njezinih predaka.

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