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u navijačkoj euforiji

Zvijezda 2000-ih nije propustila dvoboj Vatrenih, zbog svojih korijena nije skrivala za koga navija

Piše E. G., Danas @ 10:26 Celebrity komentari
Nelly Furtado - 4 Nelly Furtado - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nelly Furtado pratila je pobjedu Portugala nad Hrvatskom sa stadiona u Torontu, gdje je na društvenim mrežama pokazala navijačku atmosferu i još jednom istaknula ponos na svoje portugalske korijene i dugogodišnju povezanost s nogometom.

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