Životna priča jedne od najvećih glazbenih ikona teža je nego što mnogi mogu zamisliti

Stevie Nicks, legendarna članica Fleetwood Maca i jedna od najutjecajnijih rock-glazbenica svih vremena, kroz desetljeća je obilježila glazbenu povijest unatoč ljubavnim brodolomima, ovisnosti i osobnim tragedijama, inspirirajući generacije izvođačica svojim talentom, autentičnošću i ustrajnošću.

Stevie Nicks desetljećima slovi za jednu od najvećih rock-ikona svih vremena. Kao zaštitno lice Fleetwood Maca, ali i uspješna solo izvođačica, ostavila je neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

Njezina karijera obilježena je bezvremenskim hitovima, turbulentnim ljubavnim odnosima, borbom s ovisnošću i osobnim tragedijama, no unatoč svemu ostala je jedna od najutjecajnijih žena u rock glazbi.

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Stevie Nicks - 8 Foto: Profimedia

Rođena je kao Stephanie Lynn Nicks 26. svibnja 1948. u Phoenixu u Arizoni. Nadimak "Stevie" dobila je još kao djevojčica jer nije mogla pravilno izgovoriti svoje ime. Zbog očevog posla obitelj se često selila, a ljubav prema glazbi razvio je njezin djed Aaron, koji ju je naučio pjevati country pjesme. Prvu gitaru dobila je kao tinejdžerica, a vrlo rano počela je pisati vlastite pjesme.

Tijekom školovanja upoznala je Lindseyja Buckinghama, tada mladog gitarista s kojim je najprije nastupala u bendu Fritz. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubavnu vezu, a početkom sedamdesetih osnovali su duo Buckingham Nicks. Godine 1973. objavili su istoimeni album, koji nije ostvario komercijalni uspjeh, no upravo je zahvaljujući toj ploči Mick Fleetwood otkrio Buckinghamov talent. Lindsey je pristao pridružiti se Fleetwood Macu samo pod uvjetom da zajedno s njim u bend dođe i Stevie. Taj potez promijenio je povijest rock glazbe.

Stevie Nicks - 4 Foto: Profimedia

Stevie Nicks - 10 Foto: Profimedia

Dolaskom Stevie Nicks i Lindseyja Buckinghama 1975. Fleetwood Mac doživio je potpunu transformaciju. Album Fleetwood Mac lansirao ih je među najveće svjetske bendove, a dvije godine kasnije uslijedio je legendarni "Rumours", jedan od najprodavanijih albuma svih vremena. Upravo su Stevieine pjesme "Dreams", "Rhiannon", "Landslide", "Gold Dust Woman" i kasnije "Sara" postale zaštitni znak benda.

Istodobno, privatni odnosi među članovima benda potpuno su se raspadali. Stevie i Lindsey prekinuli su dugogodišnju vezu upravo tijekom snimanja albuma "Rumours", a njihove međusobne emocije pretočene su u pjesme poput "Silver Springs", "Dreams" i "Go Your Own Way". I nakon prekida nastavili su zajedno raditi desetljećima, iako su njihovi sukobi često bili jednako poznati kao i glazba koju su stvarali.

Stevie Nicks - 7 Foto: Profimedia

U isto vrijeme Stevie je vodila tešku osobnu bitku s ovisnošću. Krajem sedamdesetih postala je ovisna o kokainu, zbog čega je 1986. završila na rehabilitaciji u slavnom Betty Ford Centeru. Nakon liječenja razvila je novu ovisnost – ovaj put o lijeku Klonopin, koji joj je bio propisan protiv tjeskobe. Kasnije je priznala da se gotovo uopće ne sjeća turneje iz 1989. godine zbog djelovanja lijekova. Tek početkom devedesetih uspjela je potpuno prekinuti ovisnost i ponovno preuzeti kontrolu nad svojim životom.

Stevie Nicks - 2 Foto: Profimedia

Stevie Nicks - 5 Foto: Profimedia

Posljednjih je godina otvoreno govorila i o jednoj od najtežih odluka u životu – pobačaju koji je imala krajem sedamdesetih tijekom veze s Donom Henleyjem iz Eaglesa. Istaknula je kako smatra da Fleetwood Mac ne bi opstao da je tada odlučila roditi dijete jer nije željela biti majka koja bi odgoj prepustila dadiljama. Upravo zbog vlastitog iskustva posljednjih godina glasno podržava pravo žena na izbor.

Paralelno s radom u Fleetwood Macu, 1981. započela je i iznimno uspješnu solo karijeru albumom "Bella Donna", koji je odmah zasjeo na vrh američkih ljestvica. Slijedili su uspješni albumi "The Wild Heart", "Rock a Little", "The Other Side of the Mirror", "Street Angel", "Trouble in Shangri-La", "In Your Dreams", "24 Karat Gold: Songs from the Vault" i "Crystal Visions". Među njezinim najvećim solo hitovima nalaze se "Edge of Seventeen", "Stand Back", "Leather and Lace", "Talk to Me" i "Stop Draggin' My Heart Around".

Stevie Nicks - 11 Foto: Profimedia

Godine 1990. napustila je Fleetwood Mac zbog neslaganja oko odluke da se njezina pjesma "Silver Springs" ne uvrsti na album "Rumours", kao i zbog sve težih odnosa unutar benda. Ipak, sedam godina kasnije uslijedilo je veliko okupljanje klasične postave na koncertu The Dance, koje je označilo pomirenje članova benda i novo poglavlje njihove suradnje.

Posebno mjesto u njezinu životu zauzimala je Christine McVie. Njih dvije bile su mnogo više od kolegica iz benda – razvile su iskreno prijateljstvo koje je trajalo desetljećima. Nakon Christineine smrti 2022. godine Stevie je priznala da više ne može zamisliti Fleetwood Mac bez nje te je poručila kako je s njezinim odlaskom završila jedna era.

Stevie Nicks - 6 Foto: Profimedia

Osim nje, posebno mjesto u životu Stevie Nicks zauzimao je Tom Petty, kojeg je često nazivala svojim "najboljim muškim prijateljem" i gotovo bratom. Njihovo prijateljstvo započelo je krajem sedamdesetih godina, a glazbena suradnja rezultirala je jednim od njezinih najvećih solo hitova, "Stop Draggin' My Heart Around", duetom s Pettyjem i njegovim bendom The Heartbreakers s albuma "Bella Donna".

Petty joj je bio veliki oslonac tijekom najtežih razdoblja karijere, a upravo ju je njegov iskren razgovor sredinom devedesetih potaknuo da ponovno počne pisati pjesme kada je razmišljala o odustajanju od solo karijere. Nicks je često isticala da joj je Petty bio jedan od rijetkih ljudi koji joj je mogao reći istinu bez uljepšavanja te da su imali odnos nalik bratu i sestri. Njegova smrt 2017. godine duboko ju je pogodila, a priznala je da se s gubitkom prijatelja nikada nije u potpunosti pomirila.

Stevie Nicks - 3 Foto: Profimedia

Privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Nikada nije imala djece, a jedini brak trajao joj je svega tri mjeseca. Godine 1983. udala se za Kima Andersona, udovca svoje bliske prijateljice Robin Anderson, želeći pomoći u odgoju njezina novorođenog sina nakon Robinine smrti. Kasnije je priznala da je brak bio pogreška i da su se razveli vrlo brzo.

Iako nikada nije bila posebno religiozna u tradicionalnom smislu, tijekom godina često je govorila o svojoj snažnoj duhovnosti te vjeri u energiju, sudbinu i povezanost ljudi. Poznata je i po tome što je zaređena kao svećenica u Universal Life Church, zbog čega prema američkom zakonodavstvu može službeno voditi ceremonije vjenčanja.

Stevie Nicks - 1 Foto: Profimedia

Tu je mogućnost iskoristila za svoje bliske prijatelje, a među najpoznatijim primjerima je vjenčanje glazbenice Vanesse Carlton i glazbenika Johna McCauleya 2013. godine. Nicks je više puta istaknula kako joj je upravo spajanje ljudi u brak velika čast te da takve ceremonije doživljava kao izraz ljubavi i prijateljstva, a ne religijskog autoriteta. Taj detalj još jednom pokazuje koliko joj odnosi s ljudima znače i izvan glazbene pozornice.

Danas, u osmom desetljeću života, Stevie Nicks i dalje nastupa diljem svijeta. Nastavlja objavljivati novu glazbu, održavati rasprodane koncerte i ostaje jedna od rijetkih glazbenica koja je dvaput primljena u Rock and Roll Hall of Fame – prvi put kao članica Fleetwood Maca, a drugi put kao solo izvođačica.

Stevie Nicks - 14 Foto: Profimedia

Stevie Nicks - 9 Foto: Profimedia

Njezin utjecaj osjeća se i među mlađim generacijama izvođačica. Kao jednu od najvećih inspiracija isticale su Taylor Swift, Beyoncé, Lorde, Florence Welch iz Florence + The Machine, Haim, Sheryl Crow, Vanessa Carlton i brojne druge glazbenice koje u Stevie vide simbol umjetničke slobode, autentičnosti i ženske snage, a Mattel joj je odlučio posvetiti Barbie lutku. Više od pola stoljeća nakon prvih nastupa, Stevie Nicks ostaje "čarobnica rocka" čije pjesme i danas osvajaju nove generacije slušatelja.